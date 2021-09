Mestre dice al Consell que "no es tiempo de excusas" para una nueva financiación de las universidades

En el acto del inicio de curso de la UV, celebrado esta mañana en el Claustre de la Nau, la rectora ha apuntado que "no es tiempo de excusas, no lo merece la comunidad universitaria, es tiempo de actuar". Por eso, en presencia de la consellera de Universidades, Carolina Pascual, Mestre ha afirmado que no pueden de reivindicar "como mínimo, volver a los niveles previos de la crisis", porque la financiación de la Generalitat actual no cubre los gastos del personal, ha lamentado.

Aunque ha reconocido que son conscientes de que esta situación de debe en parte a la infrafinanciacion que sufre la Comunitat Valenciana, Mestre ha criticado la "falta de decisión del gobierno valenciano".

Asimismo, ha recordado que aún está pendiente la firma del convenio colectivo del personal laboral de las universidades, preacordado con el Consell en 2015.

Por su parte, la consellera Carolina Pascual se ha comprometido a que el plan plurianual de las universidades que se prepara ya se vea reflejado en los próximos presupuestos de la Generalitat y por tanto, en el próximo curso 2022-23.

"Es una cuestión que nos ocupa y nos preocupa, aunque a veces las cosas no van tan rápido como querríamos", ha reconocido Pascual.