La Federación de Peñas de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana confía en que la Generalitat autorice la celebración de estos espectáculos tradicionales en las calles a partir del próximo día 27 de septiembre y advierten que, en caso contrario, se trataría de «una decisión ideológica, no sanitaria».

El presidente de este colectivo, Vicente Nogueroles, dijo ayer que, en caso de que no se autoricen los festejos, se procederá a «movilizar a las peñas taurinas de toda la C. Valenciana en contra de una decisión que ya no es sanitaria, sino ideológica». «La vuelta a la normalidad anunciada por Ximo Puig a partir de octubre», junto con la «decisión del Gobierno valenciano de autorizar otras fiestas multitudinarias como las Fallas de Valencia», han llevado a los aficionados a lanzar un ultimátum a la Generalitat «si el próximo paso no es la vuelta del ‘bou al carrer’», insistió Nogueroles.

La federación lleva varias semanas reuniéndose con la Generalitat Valenciana para coordinar la vuelta de los toros a las calles con un protocolo de seguridad que incluya el uso de mascarillas, la distancia social, la prohibición de comer en los recintos o de las charangas, entre otras medidas que estudian.

Recientemente, la Federación de Peñas anunció que los primeros festejos de calle (en los últimos meses únicamente se han producido en recintos cerrados, como plazas de toros portátiles) podrían celebrarse en Almassora. Las fiestas de Moncofa también son en las mismas fechas.

La realización de ambas celebraciones dependerá de la situación sanitaria el próximo 27 de septiembre, día en el que la Federación de Peñas Taurinas de la Comunidad Valenciana espera que la Generalitat autorice el regreso del ‘bou al carrer’.