Catalá afirma que su prioridad es València pese al cargo de síndica

La también presidenta del PP en la capital valenciana y secretaria general de la formación en la Comunitat Valenciana (PPCV) se pronunció en la rueda de prensa que ofreció para presentar distintas iniciativas que su grupo presentará en el próximo pleno del consistorio de València.

Catalá, preguntada por su doble responsabilidad como portavoz municipal y autonómica, lo que le permite debatir con el alcalde, Joan Ribó, y también con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, añadió que enmarca sus actuales responsabilidades en el PPCV «dentro de una situación excepcional, dentro de un momento puntual que requiere que todos redoblemos esfuerzos».

Destaca, además, que así lo va a hacer el presidente del PPCV y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, «y otros dirigentes» No obstante, resalta que su «prioridad», como «siempre» es «el Ayuntamiento de València» pese al cargo de síndica recién estrenado. «Creo que esta ciudad en este momento pide un cambio y estamos muy cerca de alcanzar ese cambio», señaló.

Ayudar al presidente

Catalá dice que busca ayudar a Mazón a ser presidente de la Generalitat siendo también portavoz en las Corts». La también diputada autonómica destaca que lleva ocho años como parlamentaria y conoce «bien la casa y el equipo».

Con todo, añade que en la actualidad «lo más difícil» para ella «es ser madre».

«Lo único que me preocupa es llegar a tiempo para atender a mi hija, darle tiempo de calidad y cumplir con mis obligaciones de madre. Todo lo que he hecho en política pensaba que era muy difícil y no era tanto. Lo que realmente es difícil para mí en este momento es ser madre», dice.

Catalá agrega que el PPCV «trabaja con un escenario de adelanto electoral». «Nosotros tenemos claro que el Botànic está roto» y respecto a su doble condición de portavoz añadió que el síndic del PSPV, Manolo Mata, también compagina el cargo y la abogacía.