La ministra redobla los guiños a Oltra por una alianza de la izquierda

El punto de partida es un no y todavía es pronto para un sí, pero la ministra de Trabajo y lideresa de Podemos, Yolanda Díaz, no se da por vencida. Su máxima, dijo ayer, es tejer, cooperar y no competir. «Estoy en proceso de escucha», mantuvo al ser preguntada por una posible alianza electoral de los partidos a la izquierda del PSOE. Y con ese espíritu mantuvo ayer un encuentro institucional con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, con la que vino a admitir que estaría encantada de compartir un proyecto electoral común. El encuentro entre ambas dirigentes fue breve (la agenda de la ministra era apretada), pero suficiente para que exhibieran sintonía en lo personal y en lo político.