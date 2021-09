Paciente trasplantado de corazón: "Dije que sí en cuanto me llamaron para la tercera dosis"

Apenas 48 después de que el Consejo Interterritorial deSalud lo aprobara, el teléfono de Carlos sonaba para citarle para que fuera a completar su inmunización. No lo dudó: «En cuanto me llamaron para la tercera dosis, dije que sí». Ayer, junto a otros trasplantados de órgano recibió la dosis de refuerzo en la Ciudad de la Luz de Alicante y no en un hospital como se adelantó.

Carlos es uno de los primeros, pero Sanidad tiene una lista de cerca de 10.000 pacientes inmunodeprimidos, sobre todo trasplantados y personas en tratamiento con anticuerpos monoclonales anti-cd20.