Las sanciones por incumplir las restricciones anticovid suben un 47 %

El Cuerpo Nacional de Policía interpuso durante el mes de agosto en la Comunitat Valenciana un total de 7.114 sanciones por no respetar la normativa anticovid, frente a las 4.851 registradas en julio, un 47 % más.

Según informa la Delegación del Gobierno, se contabilizaron 3.147 sanciones por no respetar las restricciones a la movilidad nocturna acordadas por la Generalitat, frente a las 1.110 interpuestas por la Policía Nacional en el pasado mes de julio. Asimismo, se registraron 2.901 sanciones por no llevar mascarilla o portarla mal, frente a las 2.615 interpuestas en julio. Desde el 26 de junio no es obligatorio el uso de mascarilla en el exterior, siempre y cuando se mantenga la distancia de seguridad para evitar la propagación del virus.

Además, se registraron 1.066 infracciones por excesos grupales, botellones o fiestas ilegales, frente a las 1.126 interpuestas en el mes de julio.

Desglosando los datos por provincias, en Alicante se propusieron 829 sanciones por fiestas ilegales o botellones; en Valencia 207 y en Castelló 50. La mayoría de estas sanciones se interpuso en la semana del 9 al 15 de agosto.

Por otra parte, de las 3.147 sanciones impuestas por no respetar las restricciones a la movilidad nocturna, 1.828 se registraron en la provincia de Alicante; 1.240 en la de Valencia y 79 en Castelló.

En total, la Policía Nacional procedió a la detención de cinco personas por incumplir el toque de queda -dos en Alicante, dos en Valencia y una en Castelló-.

El 25 de agosto fue el día que más sanciones se contabilizaron, con 172. Por último, del total de sanciones registradas por no llevar mascarilla o portarla mal, 1.860 se impusieron en Alicante, 935 en Valencia y 106 en Castelló.