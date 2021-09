La borrasca atlántica que ayer comenzó a dejarse sentir en media España y hoy lo hará con especial intensidad no llegará en principio hasta la provincia de Valencia, aunque sí anticipará el cambio de tiempo que se prevé para esta semana. Y es que, si las lluvias que hoy se generalizarán en media Península Ibérica, sobre todo en la mitad oeste y nordeste del territorio, no hacen acto de presencia en las próximas horas (hoy podrían registrarse precipitaciones en puntos del interior e incluso en varios lugares del litoral, como la capital del Túria), sí se espera que golpeen Valencia desde mañana y, fundamentalmente, a partir del viernes, tal como indica el pronóstico del tiempo en Valencia elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Pero, además, este cambio del tiempo en Valencia no sólo implicará la llegada de lluvias, sino también un descenso de temperaturas: de las mínimas en un primer momento y, más adelante, de las máximas, que bajarán unos cuantos grados.

El tiempo en Valencia hoy y esta semana

La previsión del tiempo en Valencia para hoy, martes 14 de septiembre, apunta a que habrá cielos "nubosos o cubiertos con chubascos ocasionales por la tarde acompañados de tormenta", que serán más "probables en el interior" de la provincia y "poco probables" (pero posibles) en el litoral. Muy posiblemente habrá calima y las temperaturas máximas irán "en descenso" en toda la provincia.

En la ciudad de València no se espera que se registren precipitaciones y, si acaso las hubiese, serían de carácter ligero. Pese a que, en principio, la Aemet no considera que vaya a llover hoy en el 'cap i casal', sí señala que habrá hasta un 40 % de posibilidadades de que llueva y hasta un 35 % de que lo haga en forma de tormenta. En las horas centrales del día, y a pesar de que el termómetro no superará los 30 ºC, la sensación térmica se disparará llegando en algunos momentos a dejarse sentir como si hubiese 33 ºC o más. La humedad será también muy elevada, lo que acrecentará la sensación de bochorno, sobre todo en las últimas horas de la tarde.

Mañana miércoles ya comenzará a notarse el cambio de tiempo, puesto que se esperan "intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna" en la provincia de Valencia. Será la jornada en que comiencen a caer "precipitaciones a lo largo del día, en buena parte en forma de chubascos y tormentas", que serán "más probables en el interior". En esta ocasión, serán las mínimas las que desciendan ligeramente.

En la ciudad de València llegarán las precipitaciones por la mañana, con algún chaparrón en las primeras horas del día (habrá hasta un 55 % de probabilidades de que llueva y otras tantas de que haya tormenta durante la mañana, que la Aemet espera festoneada de chubascos ocasionales. Por la tarde, el cielo se aclarará y, aunque la amenaza de precipitaciones no desaparecerá sino que incluso aumentará hasta el 60 %, la Agencia Estatal de Meteorología considera que es más probable que el sol domine estas últimas horas de la jornada y que no lleguen a registrarse lluvias en la segunda mitad del día.