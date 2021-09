"La confluencia de la izquierda solo es útil si un partido no llega al 5 %"

En una conversación previa con Levante-EMV sobre la situación política actual, Michavila atribuye el auge de la derecha en las encuestas a nivel nacional no tanto a un cambio en las dinámicas de voto como a la reconfiguración del bloque conservador, con la progresiva desintegración de Ciudadanos y la desmovilización temporal de los votantes de izquierda por el desgaste de la acción del Gobierno. «Mientras haya tres marcas a la derecha del PSOE es imposible un gobierno alternativo», apunta.

Esa tendencia, sin embargo, no es extrapolable a la Comunitat Valenciana, donde -en su opinión- la división que penaliza a las fuerzas conservadoras en las elecciones al Congreso «apenas se nota». El analista no se atreve a hacer pronósticos en clave valenciana debido a la falta de sondeos recientes, pero se muestra convencido de que en la decisión del electorado pesará sobre todo la gestión del Consell, junto a la capacidad de rearme de la derecha y la influencia de los debates nacionales. «Si algo nos está enseñando Alemania es que las encuestas cambian muchísimo desde que se convocan unas elecciones», advierte en todo caso quien en breve partirá a tierras germanas a las puertas de unos comicios en los que el Partido Socialdemócrata se ha puesto por sorpresa en cabeza tras un vuelco demoscópico. «El mundo va tan rápido que se aprende más del estudio del comportamiento del electorado y de la sociedad actual en otros países que del análisis del pasado reciente aquí», recalca.

El especialista sostiene que los conflictos internos como los que se viven en el seno de Podem y que han propiciado el relevo en la vicepresidencia segunda del Consell nunca benefician a un gobierno, pero tampoco cree que vayan a ser determinantes en el voto porque cuando se abran las urnas «quedarán en el olvido». La cuestión realmente decisiva, matiza, es la capacidad que tengan los partidos para entusiasmar a sus electores y a sus bases. En pleno debate sobre la posible confluencia electoral de las fuerzas situadas a la izquierda de los socialistas, Michavila mantiene que a estos partidos únicamente les merecería la pena concurrir junto a otras formaciones análogas en la C. Valenciana en caso de no poder superar por sí solos la barrera de entrada a las Corts, del 5 % de los votos. «Para hacer coaliciones electorales hay que medir muy bien el sistema electoral», resume, poniendo el 4M de ejemplo. «La suma de uno más uno no es siempre dos», remacha.

El presidente de GAD3 también enfría la relevancia que tendrá la gestión de la pandemia en los próximos comicios, de mantenerse el actual calendario electoral. «Desde hace meses (y ahora más todavía) vemos cómo la covid ha dejado de ser la preocupación mayoritaria del ciudadano para dejar paso a temas más económicos y relacionados con el empleo», enfatiza.

Michavila limita el impacto de la crisis sanitaria en la opinión pública, partiendo de la base de que, a su juicio, la polarización creciente a la que tanto se alude desde la esfera política es «una fabricación artificial». «Ahora lo que se ve es que la gente está esperanzada porque comienza a ver la luz al final del túnel». Para el experto, el estado de ánimo general de la población «va a ir mejorando de forma muy acelerada», aunque los datos de consumo y comportamiento aún se sitúan muy por debajo de los registrados anteriores a la pandemia. En esa senda, vaticina un «boom de entrada de turismo muy potente» en la Comunitat Valenciana en fechas próximas, entre otras razones porque la gestión de las vacunas ha proyectado «una imagen muy sólida».

Gobernar «a golpe de encuesta»

El sociólogo considera que el voto oculto es un «invento» al que recurren los gurús políticos cuando tienen que justificar unos resultados negativos. Y sobre la abundancia de sondeos que inundan a la población, solo observa un problema cuando el político de turno gobierna exclusivamente «a golpe de encuesta», sin tener en cuenta que la ciudadanía no es experta en los asuntos más complicados y espera que sean lo poderes públicos los que tomen las decisiones. «La opinión pública solo marca determinados límites, pero dentro de ellos el decisor tiene mucho margen. La ciudadanía siempre es mucho más sensata y mucho menos infantil y voluble de lo que el político o el empresario cree a la hora de tomar decisiones», reflexiona.

Según ahonda Michavila, la mayor parte de las veces el poder decisor no se toma la molestia de explicar al ciudadano por qué se toma una determinada medida. Una excepción es la forma en la que se ha hecho pedagogía con las vacunas en España. «Cuando al ciudadano se le trata como un adulto se comporta como tal», sentencia.