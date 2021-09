El Consell lamenta las trabas de la derecha al fondo municipal

«Esta ley supone un paso muy importante en lo que es la estabilidad financiera de las corporaciones locales, a través de la adjudicación de ayudas de forma justa, equitativa, objetiva e incondicionada», indicó el alto cargo de Presidencia. «Es un plan muy deseado y muy esperado por parte de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana», recordó.

El responsable de Administración Local mantuvo que municipios de Alicante, como consecuencia de la decisión del Partido Popular, han dejado de percibir más de 70 millones euros, algo que no ha sucedido con el resto de municipios de la Comunitat Valenciana.

La ley del fondo municipal ha generado un pulso entre el Botànic y el presidente de la Diputación de Alicante, que no quiere perder poder en el reparto de las ayudas entre los municipios. La norma ha quedado lista para su aprobación después de ser aprobada en comisión.

Sin embargo, el choque va para largo porque el PP ha anunciado su intención de llevarla a los tribunales. Sostienen que la ley choca con la Constitución y con la Ley de Bases de Régimen Local. En su frente abierto contra esta norma, largamente trabajada en Presidencia, los populares no han logrado sumar a Ciudadanos que, paradójicamente, gobiernan con Mazón en la institución provincial. Por su parte, el diputado José Antonio Rovira contestó a Such al que pidió «menos bloqueo, más diálogo y menos imposiciones».

«Es lamentable que Such, en la defensa de un proyecto de ley indefendible, omita que hay corporaciones locales pequeñas que se van a ver muy perjudicadas y no se refiera al atropello a las diputaciones y corporaciones locales a las que se ningunea». Subrayó que el PP no está en contra del fondo, sino de la imposición.