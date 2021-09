Les ajudes de la convocatòria Reacciona de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació s’han convertit en la brúixola de les actuacions mediambientals dels ajuntaments de les comarques valencianes.

En este sentit, des de la delegació de Mobilitat Sostenible es destinen 750.000 euros per a la redacció i l’execució de projectes de vies de ciclovianants d’interés natural «per vertebrar el territori i fomentar la mobilitat saludable sobre infraestructures ja existents, però en desús, com és el cas d’antics traçats de ferrocarril, camins històrics, vies pecuàries, sendes o camins en entorns riberencs i de domini públic.

En general, la seua filosofia no és construir en la natura sinó aprofitar el ja construït per a recuperar la connexió amb la natura», explica la diputada de Mobilitat Sostenible, Dolors Gimeno.

Estes ajudes es complementen amb les subvencions per a la redacció de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), un instrument de participació ciutadana que permet ordenar les diferents xarxes de mobilitat (vianants, ciclistes, transport públic, el vehicle privat, l’aparcament i la distribució de mercaderies), situant a les persones en el centre de la planificació.

La resolució de la convocatòria, publicada fa uns dies, concedeix 6.000 euros a cadascun dels 43 pobles de menys de 10.000 habitants que s’havien presentat; 7.000 als 9 pobles sol·licitants d’entre 10.000 i 20.000 habitants; 240.000 a 18 mancomunitats; i 50.000 a les 7 agrupacions de municipis. És a dir, una inversió total de 615.165.

D’altra banda, gràcies a la col·laboració entre la delegació de Mobilitat Sostenible de la Diputació de València i la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, s’estan millorant diverses vies ciclistes intermunicipals i les connexions amb l’àrea metropolitana de València.

En esta primera fase corresponent a l’any 2020, s’ha finalitzat la connexió de les avingudes Germans Machado i Alfauir de València amb l’avinguda de l’Orxata d’Alboraia, amb una inversió de 43.091euros; s’està adaptant el projecte per enllaçar la CV-300 amb la V-21 al seu pas per Massalfassar mitjançant la via de servei de la Gombalda (CV-32), amb un pressupost de 300.000 euros; i també s’està treballant en la recuperació com a via verda de l’antiga línia del tren Carcaixent-Dénia al seu pas per Tavernes de la Valldigna i Gandia, amb una inversió de 250.000 euros en cadascun dels municipis.

Grans projectes comarcals

El primer dels projectes, el Camí Natural del Xúquer, travessa les comarques de la Ribera, la Canal de Navarrés i la Vall de Cofrents. Es tracta d’un passeig que discorrerà prop del riu, seguint el traçat des del seu naixement fins a Cullera.

La seua execució anirà a càrrec del Ministeri d’Agricultura amb la coordinació de la Diputació de València i afavorirà a 18 municipis valencians al llarg d’un total de 190 quilòmetres. L’objectiu és teixir una xarxa de camins per a facilitar l’accés amb bici o a peu, i així potenciar el medi ambient, l’esport, l’educació, la cultura i el turisme sostenible.

Un altre projecte és el Pla Director del Carraixet, un instrument d’adaptació al canvi climàtic i de posada en valor d’este corredor verd des de la Calderona fins a la mar. A més, el Carraixet és un eix de connexió cultural i històric.

De fet, en el seu àmbit es poden trobar nombrosos elements hidràulics com la Reial Séquia de Montcada o el Cano; patrimoni històric com l’ermita dels Peixets, el Puntal dels Llops o la torre Bofilla; patrimoni etnogràfic com el Molí d’Alfara i els rajolars; i els paratges naturals del Pla de Colom, la Penya Roja i el Parc Natural de la Calderona, entre altres.

Este projecte s’inicià amb un estudi territorial en profunditat per a considerar integralment el Carraixet al llarg del seu curs i definir unes línies d’actuació per a garantir, d’una banda, la seua funcionalitat hidràulica i la seguretat de les persones i dels béns, i d’altra, la restauració ambiental i la recuperació de la seua identitat. Actualment, s’han organitzat tres jornades de participació ciutadana a Gàtova, Marines i Marines Vell.

El tercer projecte és la iniciativa d’urbanització i ordenació del trànsit no motoritzat en el Camí Reial, des de la CV-33 a Albal fins a la circumval·lació de València. La primera fase es desenvoluparà mitjançant la redacció d’un avantprojecte per tal d’estudiar solucions de traçat i una estimació del pressupost de les obres i del projecte necessari en els municipis de València, Alfafar, Benetússer, Massanassa, Catarroja i Albal.

Actuacions

A més, es preveu l’adequació d’un carril bici seguint el curs del riu Vernissa, un recorregut de 18 km per una desena de municipis de la Safor. Com també, l’execució de cinc rutes que connectaran diversos pobles de la Costera amb la Via Augusta.