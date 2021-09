Se busca oficina para expresidentes

Presidencia de la Generalitat comienza a tener lista de espera de expresidentes que quieren un despacho para su actividad de exmandatarios. Tal como informó este diario, la salida de Francisco Camps del Consell Jurídic Consultiu (CJC) trae consigo la renuncia a ocupar un sillón en esta institución como consejero nato, pero no al resto de prerrogativas de las que ya disfrutaba al acogerse al estatuto de expresidentes. Camps mantendrá (ese es su propósito) a su asesora, al conductor y el coche oficial y ha solicitado a Presidencia que le facilite un nuevo local donde ubicar su oficina de ex presidente. Sin embargo, no está sólo en esta búsqueda.