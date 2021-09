Comedores sociales sin alimentos básicos para cocinar

Los productos frescos, aunque menos que más, siguen llegando. Pero no hay materia prima con la que cocinar los platos. Por eso lanzan un SOS: Necesitan alimentos y los necesitan ya porque la pandemia ha aumentado el número de usuarios, ha vaciado los almacenes y ha reducido las donaciones. Aún así, agradecen la colaboración de las empresas que siguen aportando productos y la de los vecinos que ayudan con lo que pueden. «Es de bien nacido ser agradecido», comentan haciendo uso del refranero popular. La falta de productos no perecederos es generalizado. No lo tiene el Puchero, pero también lo necesitan entidades como la Fundación Ayuda a una familia, que cocina de lunes a sábado para las personas sin hogar (200 comidas diarias o unas 3.000 semanales) o la entidad social Tira avant, que reparte alimentos en crudo y sin cocinar a 400 personas. Las tres entidades alzan la voz ante un problema que, afirman, es global.

Los usuarios, sin embargo, van en aumento y la pandemia ha cambiado el perfil de las personas que precisan alimentos, ya sean cocinados o en crudo. Los Ertes, los Eres, el paro, la consolidación de los trabajadores pobres, el precio de una vivienda que va en aumento o la pobreza energética obliga a personas que jamás habían utilizado este recurso a tener que hacerlo ya que la elección es «o casa o comida» en una gran mayoría de ocasiones. Los datos e índices de pobreza no han parado de crecer desde la llegada de una pandemia que dejó a los más vulnerables sin ingresos. De hecho, por primera vez en 20 años, la pobreza ha aumentado. Y la pobreza se cronifica. Y se hereda.

El pasado miércoles, en el Puchero del distrito Marítimo, estaba previsto que el plato caliente a repartir fueran lentejas y como no había, pues las compraron. «Hemos tenidos que comprar 20 kilos de lentejas porque no había. Durante el confinamiento nos tuvimos que reinventar porque no podíamos dejar a los usuarios sin comer. Hicimos reparto a domicilio, pero con los alimentos en crudo y los almacenes se vaciaron», explica Humberto Nácher, secretario de la Coordinadora Solidaria de Estibadores del Puerto de València, entidad que -junto a la empresa SanLucar Fruit- financia el proyecto social. A su lado, la trabajadora social de la entidad, Arantxa Vivó, explica que las donaciones «aunque se agradecen, se han reducido. Las empresas también atraviesan dificultades y hay campañas en los supermercados de productos que antes nos donaban a las entidades sociales por diferentes motivos y ahora salen a la venta con precios al 50% y las gente arrasa con ellos, normal, porque hay mucha necesidad».

Pero las entidades sociales están acostumbradas a batallar, a reinventarse. Por eso, una de las opciones que barajan es iniciar las campañas de recogida de alimentos en los colegios. Y es que centros escolares como el colegio Marni o el CEIP La Patacona «siempre nos ayudan mucho», explican desde El Puchero ubicado en Orriols. «Las familias son un gran apoyo para la entidad y las campañas de recogida de alimentos básicos funcionan bastante bien así que vamos a intentarlo», explican.

Por último, el banco de alimentos, que cuenta con fondos y ayudas europeas y de empresas, ha triplicado sus atenciones y repartos en Mestalla y tiene hasta lista de espera para poder atender a entidades sociales en el reparto de alimentos.