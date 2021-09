«Las alianzas son la clave porque nada se puede lograr aisladamente y solo desde la acción conjunta se puede alcanzar un objetivo». Así de contundente se mostraba Pilar Blaya, directora de RSC y Capital Humano de la Fundación Valenciaport, en el desayuno informativo que acogió el pasado martes el Club Diario Levante en el marco de los encuentros periódicos que organiza Levante-EMV en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la ONU, citas que cuentan con el patrocinio global de la Autoridad Portuaria de València, Caixa Popular y Facsa (Grupo Gimeno). Así, durante el encuentro, se abordó el objetivo número 17, que persigue las alianzas para lograr los objetivos y que define que «para que un programa de desarrollo se cumpla satisfactoriamente es necesario establecer asociaciones inclusivas (a escala mundial, regional, nacional y local) sobre principios y valores, así como sobre una visión y unos objetivos compartidos que se centren primero en las personas y el planeta».

Durante el coloquio, moderado por el periodista Julio Monreal, el director de RS y Relaciones Institucionales de Caixa Popular, Paco Alós, señaló que «este objetivo es fundamental para alcanzar el resto de los ODS marcados y, por ello, son necesarias las alianzas y la intercooperación entre entidades para avanzar como sociedad y crear sinergias». Para manifestar la falta de cooperación, Alós puso como ejemplo la crisis sanitaria vivida durante los últimos meses, la cual «ha sido un problema a escala planetaria, pero hemos actuado a a nivel micro como se ha visto en el reparto de las vacunas, en el que muchos países se han quedado atrás porque nos hemos mirado a nosotros mismos». Por ello, denunció que «entre todos tenemos que conseguir una alianza en torno a estos problemas que afectan a toda la sociedad».

En este sentido, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de Quart de Poblet y embajador de la Unión Europea contra el Cambio Climático, Juan Medina, añadió que «debe haber un compromiso para cambiar las formas de consumo y el comportamiento de la ciudadanía». Medina expuso el trabajo que se está realizando desde Europa contra el cambio climático, ya que «pretende ser la primera zona que se tome este problema en serio reduciendo el dióxido de carbono un 55% antes del 2030 y apostando en investigación y desarrollo».

Por ello, el Centro Mundial de la Alimentación Urbana Sostenible de València está trabajando para avanzar en sostenibilidad y reducir la huella que produce. Su director, Vicente Domingo, explicó durante el debate que «un tercio de la alimentación se desperdicia y con esta cantidad no habría hambre en el mundo». De esta manera, recalcó que «la alimentación es fundamental porque la sociedad debe estar sana y, en este sentido, no hay otro escenario en el futuro que un planeta en el que no haya hambre».

Alianza con la sociedad civil

La abogada y presidenta del Club de Encuentro Manuel Broseta, Amparo Matíes, también participó en el desayuno informativo y puso de manifiesto la importancia de la sociedad civil como un agente clave que tiene voz y genera opiniones. Por ello, expuso que «es necesario comprender la actuación colectiva que requiere, a su vez, una concienciación individual a través de la información y la reflexión». Como el resto de ponentes, recalcó que el objetivo número 17, que se trató en la charla, es fundamental,ya que «representa un cambio sustancial respecto a los que existían anteriormente y, además, es una hoja de ruta de la sostenibilidad».

Por otro lado, y tras la pandemia, en palabras de Matíes, «han aflorado una serie de actuaciones, la sociedad sabe cuál es su papel y actúa en consecuencia». «La función de la sociedad civil es llamar a la actuación a los políticos para que los temas formen parte de la agenda y, por eso, es necesario darle visibilidad», añadió.

Por su parte, Alfons Vidal, miembro de la junta directiva de la asociación civil Jarit en València, destacó que es importante la cooperación entre países y entidades para ayudar al desarrollo de otros lugares a través de varios proyectos e iniciativas como el turismo solidario que llevan a cabo desde Jarit. «Hemos trabajado en el centro de Marruecos, en el Sáhara y ahora estamos en Bolivia, donde el cambio climático ha golpeado directamente y muy duramente a los ciudadanos y, por consecuencia, sus hábitos de vida han tenido que cambiar», recalcaba. Por ello, señalaba que «hay que estimular el conocimiento de otras culturas por parte de la sociedad, ya que la gente, cuando acude a estos lugares, vive un choque muy importante, puesto que tiene una concepción muy errónea de cómo son».

Actuación durante la pandemia

A lo largo del debate, los integrantes expusieron los problemas a los que se había enfrentado la sociedad y las instituciones. Alós exponía que «hubo organizaciones sociales que en la pandemia han trabajado más rápido que las propias instituciones y han reaccionado de manera eficaz».

No obstante, el concejal Medina señaló que la situación sanitaria «también comportó cosas muy positivas por parte de la ciudadanía». «Se han roto esquemas porque los ciudadanos han actuado», añadía. Sin embargo, recalcaba que «es necesaria una alianza para cambiar los mensajes negacionistas que se están generando contra el cambio climático o la pandemia».

Por su parte, la directora de RSC y Capital Humano de la Fundación Valenciaport, Pilar Blaya, denunció que la «pandemia ha demostrado la fragilidad que tenemos como primer mundo, la necesidad de ser más humildes y la interdependencia entre unos y otros, ya que vivimos en un mundo conectado». A pesar de todo lo expuesto, puso de manifiesto la importancia de las instituciones públicas y recalcó que «los cambios en este tipo de administración son más lentos porque hay limitaciones para demostrar su transparencia».

Domingo agregaba que la sociedad quiere un mundo mejor, pero «quiere que el cambio se produzca ya, cuando las cosas van muy despacio y son lentas». No obstante, exponía que «lo que hagamos en los próximos 20 años va a marcar a las futuras generaciones», ya que «tenemos que ser conscientes de los problemas que comporta el cambio climático».

Respecto a ello, el director del CEMAS explicó al resto de ponentes que «se ha producido una revolución en el ámbito de la solidaridad, ya que ahora hay personas que ayudan a otras, aunque no las conozcan», por lo que, en sus palabras, «la sociedad civil es capaz de sacar a la gente a las calles para hacer frente a los problemas». En este sentido, Matíes destacó que «la sociedad civil ha sabido responder, pero tenemos problemas que requieren que no bajemos la guardia», ya que, en sus palabras, «es necesario mantener el compromiso individual y colectivo».

Cambio en las administraciones

Otro de los temas que se trató durante el desayuno informativo fue el papel de las instituciones y su respuesta frente a la pandemia y los problemas ocasionados.

Todos estuvieron de acuerdo en que estas instituciones deben cambiar en los próximos años. «El sector público ha sido capaz de responder durante la pandemia, ya que ha sido el que nos ha atendido y ha actuado», expuso el concejal Medina, quien tambíen señaló que «se debería haber invertido más en sanidad durante los últimos años y la pandemia ha reflotado el problema».

El director del CEMAS agregó sobre este tema: «me he sentido protegido por lo público, pero está condenado a mejorar y ser más eficaz». Matíes también ponía de manifiesto la necesidad de cambiar el modelo, ya que «existe cierta lentitud en la resolución de algunos problemas», a lo que Blaya incidió en que «la agilidad de las tramitaciones en este sentido es factible y depende del tipo de funcionariado». No obstante, añadió que la digitalización en algunos procesos ha comportado «el analfabetismo de una parte de la sociedad, sobre todo entre los más mayores, que no pueden acceder o lo consideran muy complejo».

Por su parte, Vidal explicó que «hay que cambiar el esquema de convivencia de lo social y económico y conseguir además una sociedad más crítica para poder opinar y mejorar».

Los seis ponentes concluyeron el desayuno informativo recalcando que, en todos los temas tratados, se manifestó la importancia de crear alianzas para conseguir los objetivos propuestos, por lo que «hay que seguir apostando» por el diálogo y el fortalecimiento de la sociedad civil.

La alianza por una financiación autonómica justa, como ejemplo

El director de RS y Relaciones Institucionales de Caixa Popular expuso a lo largo del debate que, en su caso, trabajan a través del cooperativismo entre las distintas entidades para conseguir los objetivos marcados. Sin embargo, reconoció que «el mercado es el mercado y actualmente hay mucha oferta, por lo que la ciudadanía tiene que elegir cuál prefiere y cuál se adapta a su modelo». En este sentido, destacó que «la sociedad tiene que estudiar a qué se destinan sus recursos», por lo que exponía que «si queremos que la administración funcione, hay que poner más recursos como se ha demostrado durante la pandemia». A pesar de esta denuncia, añadió que «la ciudadanía no solo tiene que reclamar, sino cooperar con las entidades públicas». En el caso de la Comunitat Valenciana, puso como ejemplo la existencia de una alianza para conseguir una financiación justa procedente del Estado, como se reclama desde hace años por distintas instituciones y organismos.