Sanitat vacuna sin cita previa en los aledaños de Mestalla antes del Valencia CF-Real Madrid

Desde las seis de la tarde, tres horas antes del inicio del encuentro, a las puertas del autobús habilitado por el departamento autonómico ya ha contado con colas de una decena de personas que no ha hecho más que ampliarse según avanzaba la tarde.

Una de ellas ha sido Rafa, de 43 años, quien un rato después tiene previsto animar a su equipo, el Valencia, desde las gradas del estadio. "Me contagié en julio un día antes de la cita de la vacuna y no me han vuelto a citar, pero a compañeros que se contagiaron después sí, así que he visto que vacunaban aquí, que me pillaba de paso y he aprovechado", admite.

La situación se repite entre los que esperan: personas que sí tenían previsto vacunarse o que no se muestran reticente a ello, pero que no pudieron acudir a las citas anteriores por diversos motivos. "Me tocaba vacunarme el martes en mi pueblo, pero estaba mala y he visto que vacunaban aquí así que he aprovechado", dice Soraya de 31 años.

Objetivo de esta iniciativa

El objetivo, según ha desgranado Álvaro Bonet, gerente del departamento Clínico-Malvarrosa, es "aumentar la vacunación en los grupos de edad entre 25 y 40 años que presentan tasas más bajas de lo deseable". "Sabemos que es una vacunación oportunista, de acercarse a algún sitio y aprovechar la oportunidad que nos da un Valencia-Madrid para que la gente que esté que no se haya vacunado se vacune", ha añadido.

Hasta allí han llevado más de 500 vacunas de Pfizer y Moderna, según ha indicado Bonet. "Ojalá tengamos que utilizarlas todas", ha agregado al tiempo que ha expresado que "cualquier vacuna que administremos será positiva", pero que estaría "muy bien" superar el centenar. De hecho, pese a que la previsión es estar desde las seis hasta que empiece el fútbol ha asegurado que se quedarán más rato si hace falta: "No vamos a dejar a nadie en cola sin vacunar".

Proyecto piloto

Tal y como informó este diario, la Conselleria que dirige Ana Barceló informó esta semana que esta iniciativa se iba a llevar a cabo tanto en el partido que se disputó ayer en Elx y que enfrentó al Levante UD con el conjunto ilicitano, y en el encuentro de hoy entre el Valencia y el Real Madrid .

El equipo de profesionales estará vacunando de 18.00 a 21.00 horas, hora en la que comienza el partido. Podrán hacerlo sin cita previa. La consellera de Sanitat explicó que se trata de una experiencia piloto, que el caso de obtener buenos resultados, "podría extenderse a otros eventos similares tanto deportivos como de otra naturaleza".

Esta iniciativa novedosa se enmarca en la estrategia que la Conselleria de Sanidad está desarrollando en la fase final de la campaña de vacunación programada para repescar a todas aquellas personas que hayan sido citadas con anterioridad y aún no se hayan vacunado.