El sindicato CSIF ha instado a la Conselleria de Sanitat a ampliar el horario de los vacunódromos para poder ir sin cita previa a inmunizarse contra la covid-19 ya que consideran "insuficientes" los horarios anunciados para esta semana. Según la información hecha pública por Sanidad, esta semana los vacunódromos estarán abiertos este martes de mañana y el jueves de tardes salvo alguna excepción como los espacios más grandes. Así, en la Ciudad de la Luz, en Alicante; el polideportivo El Toscar, en Elche; auditorio y palacio de congresos, en Castellón; o Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia, abrirán esta semana hoy lunes, de 15 a 20,30 horas; el martes, de 8,30 a 15 horas; y el jueves, de 15 a 20,30 horas, algo que han lamentado desde CSIF.

Para el sindicato, los 133 puntos de vacunación de las tres provincias deberían abrir "mínimo" de mañana y tarde de lunes a viernes, sobre todo para facilitar que aumenten las coberturas en aquellas franjas de edad donde están más bajas "como la de 25 a 40 años de edad". El sindicato insiste en “dar la opción cuanto antes al mayor número de población que todavía no ha recibido alguna dosis, de manera que lo que quede para Atención Primaria a partir del 30 de septiembre sea lo mínimo posible con el objetivo de no seguir sobrecargando a los centros de salud y consultorios”.

Falta de información

La central sindical también hace hincapié en el riesgo de que puedan caducar dosis de las vacunas por no administrarlas debido a que se oferta un horario muy reducido a la población. Del mismo modo, lamenta la falta de información a la población en general y a los sindicatos en particular, ya que recuerda que la consellera anunció a principios de mes que los puntos de vacunación permanecerían abiertos hasta el día 30, sin especificar que la mayoría de días del mes estarían cerrados. Esto provoca que acudan usuarios y no los encuentren operativos, pues para asegurarse de qué días están abiertos y a qué hora hace falta buscar en la web de Conselleria o llamar al teléfono de atención.

CSIF reclama que todos los puntos permanezcan abiertos, con un horario amplio y con la máxima información al usuario, esta semana y la próxima, y que conselleria destine los medios necesarios de personal para que se produzca esa amplia apertura y para que se transmita la mejor información al público respecto a esa atención.