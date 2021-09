Puig abre la puerta a pactar cómo y dónde se pedirá el pasaporte covid

Se da así un paso más hacia una medida no exenta de polémica ya que, según los expertos, no debe sustituir a las precauciones ya vigentes para evitar contagios como la de distancia, ventilación y aforos «porque no hay que olvidar que estar inmunizado no evitar que nos podamos contagiar y contagiar a otros», recordaba ayer el experto en Salud Pública e investigar de Fisabio, Salvador Peiró. Con todo, para Peiró, el anuncio de la implantación del pasaporte podría funcionar como acicate para «estimular la vacunación» y conseguir el anhelado porcentaje del 90 % de la población diana. Actualmente, y según los datos de ayer del ministerio, el 86,1 % de los valencianos mayores de 12 años tienen ya la pauta completa pero se va a seguir trabajando para «arañar» décimas como sea.

Por lo pronto, la Conselleria de Sanidad anunció que van a repetir la experiencia piloto de este fin de semana y volverán a enviar dispositivos móviles de vacunación a los alrededores de los campos de fútbol del Levante y del Elche esta tarde y mañana miércoles coincidiendo con los respectivos partidos en casa de la Liga. La experiencia de este fin de semana en Mestalla y en Elx se saldó con 200 «repescados».

Puig agradeció ayer a estas personas que acudieran a vacunarse y recordó que los jóvenes que han fallecido últimamente por covid no estaban vacunados. «Si este episodio final se hubiera abordado sin la vacunación, desgraciadamente habría que lamentar miles de fallecidos», dijo.

Sobre la próxima Interdepartamental del Consell y qué medidas de apertura se podrán acordar a partir del lunes 27, Puig señaló que los servicios epidemiológicos y de Salud Pública evaluarán qué medidas se pueden adoptar en «la hoja de ruta hacia la normalización». Si la pandemia sigue mejorando, se avanzará en el proceso de apertura progresiva y, según el jefe del Consell, «pusimos la fecha del 9 d’Octubre y nos gustaría dar un paso decisivo en esta normalización».