El profesor de geografía y comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo, Josep Boira, ha ganado el 42º Premi Carles Rahola de ensayo con "La Vía Augusta del siglo XXI. El corredor mediterráneo contra la España radial ", según se ha desvelado esta tarde en una gala celebrada en Girona. El autor explicó al recibir el premio que una serie de efemérides le llevaron a pensar que era un buen momento para analizar el pasado, el presente y el futuro del corredor mediterráneo en 2021, año europeo del ferrocarril y en el que se cumplen diez años desde de la declaración del corredor mediterráneo como un proyecto estratégico.

También, por el debate actual sobre los cambios de paradigma en la movilidad, poniendo sobre la mesa la cada vez más necesaria "descarbonización del transporte". Una necesidad que choca frontalmente con el diseño histórico de la España radial que, apunta Boira, "no benefician prácticamente a nadie, excepto Madrid". Josep Vicent Boira explicó que el ensayo enumera tres puntos de vista diferentes sobre las infraestructuras ferroviarias: el académico, el político y el técnico porque el autor no sólo ha estudiado la situación sino que tiene un papel activo en el proyecto como coordinador del corredor mediterráneo. "Es un tren que no podemos perder y tenemos que subir, nunca mejor dicho", ha expuesto.

Según Boira, el ensayo sitúa el corredor mediterráneo como esencial para "sentirnos parte de Europa", contribuir la "recomposición política territorial de España dando la vuelta al modelo de planificación de las infraestructuras" y "acabar con la España radial ". El geógrafo subraya que el corredor mediterráneo debe recoser la relación entre poblaciones hasta ahora mal comunicadas y permitir reducir el transporte de mercancías por carretera. ¿Y cuál debe ser el ADN del corredor? Boira apunta que el ancho internacional, que debe permitir acabar de una vez con el cambio de convoyes a la hora de cruzar la frontera.

Y recordó que ahora que está a punto de adjudicarse el cambio de ancho de vía entre Castelló y Barcelona, ​​lo que reducirá el tiempo de comunicación entre Barcelona y Valencia, también debe implicar "que empezamos a hablar de cómo trasladar el camión al tren, como hacer que todas sus mercancías suban al ferrocarril". Satisfecho que tanto la Generalitat Valenciana como la de Cataluña "lleguen a acuerdos para desarrollar el corredor". Boira, usuario habitual del Euromed, también defiende que el corredor mediterráneo "tiene una dimensión que va mucho más allá del puro ferrocarril, es una operación de recomposición política y territorial ".

El jurado del premio, que publicará Pórtico y está dotado con 6.000 euros, estaba formado por Francesc-Marc Álvaro, Mita Casacuberta, Míriam Díez-Bosch, Joaquim Nadal y Josep Lluch.