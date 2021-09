Puig y Bonilla pactan las bases para acabar con la infrafinanciación

La alianza entre el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig y su homólogo andaluz, el popular Juanma Moreno Bonillo, para sellar una postura común de cara a la reforma del modelo de financiación ha dado un paso adelante esta mañana tras una reunión en Sevilla en la que ambos han acordado un documento de once puntos con el que esperan sentar las bases de un nuevo sistema de financiación autonómica. El objetivo común es un nuevo reparto de recursos que termine con la infrafinanciación que afecta a ambos territorios y para alcanzar este objetivo ambos territorios optan por un camino compartido. Tras una reunión de más de dos horas, Puig y Moreno Bonilla han comparecido en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, para dar a conocer el documento que tiene el plus añadido de estar suscrito por mandatarios de partidos políticos distintos. De hecho, durante la atención a los periodistas, ambos se han cuidado de no pisar charcos, en particular, evitar el choque con la comunidad de Madrid a cuenta de la política tributaria y han subrayado que el acuerdo entre ambos “no va en contra de nadie”.