«Hay que reforzar el papel de la salud pública tras la pandemia»

La exministra defendió el papel que había desempeñado el sistema público de sanidad en una emergencia que se vivió «como un tsunami. Al sistema le pasó un tsunami de 5 millones de casos diagnosticados por PCR y los que no estaban y el sistema de salud público demostró que está ahí y respondió», aseguró Carcedo. Aún así, para la extitular de la cartera, la postpandemia iba a ser una oportunidad para «reenfocar y resituar» áreas como la atención primaria y, sobre todo, el papel de la salud pública y comunitaria y el trabajo que desarrollan hacia la prevención de la salud. «Hay que aprovechar ahora para hacer ese ejercicio de reenfocar el sistema porque los ciudadanos no enferman de repente, hay un peso importante de los factores sociales y ambientales y el cambio climático está en el origen de la pandemia y pueden venir otras. No es momento de poner el foco en algo puntual, sino de levantar la mirada», apuntó. Carcedo, en su intervención, hizo un repaso por los nuevos retos que se plantean en Europa tras la pandemia para mantener la cohesión social y del territorio y los principales ejes de inversión de la agenda Next Generation que prevé 140.000 millones de euros de inversión para España de fondos europeos para la recuperación.