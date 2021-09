La financiación entra en una nueva fase: evitar la inacción

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejó indicios claros el miércoles de que el documento base para la nueva financiación autonómica que presentará en noviembre será sensible con el agravio valenciano. Ella lo dijo claro en la tribuna del Congreso de los Diputados: «No hay justificación para explicar la diferencia de financiación, 800 euros per cápita, entre la comunidad mejor y la peor financiada. No hay variable que lo explique». Sobra decir que la peor tratada por el actual sistema de financiación es la valenciana.