Los profesionales de la Sanidad valenciana y la Cruz Roja de la Comunitat Valenciana, À Punt Mèdia, Dacsa Group y la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública recibieron ayer los Premios Solidarios 2021 ONCE Comunitat Valenciana, unos galardones que se retomaron después de que el año pasado se suspendieran por la pandemia. Los premios quieren homenajear la fortaleza y solidaridad demostrada por la sociedad valenciana.

En el caso de los profesionales de la Sanidad, el premio lo recibieron en la categoría de Persona Física, representados por la doctora María Luisa Blasco, la auxiliar de enfermería en una residencia Belén Blasco; y la encargada del procesado de ropa médica Carmen Gutiérrez.

La Cruz Roja fue reconocida en la categoría de Institución, Organización, Entidad u ONG por su «ayuda a los sectores poblacionales en riesgo de exclusión durante los momentos más duros de la pandemia».

El reportaje «Detener el acoso escolar» del programa «Zoom» de À Punt Mèdia tuvo la distinción en la categoría de Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación.

La empresa Dacsa ganó en el apartado de empresa por su «compromiso con el medio ambiente y la consecución de objetivos de desarrollo sostenible».

La Conselleria de Justicia recibió el galardón por su esfuerzo en hacer posible que las personas con discapacidad puedan ejecutar sus derechos fundamentales en igualdad con el resto de la ciudadanía.

Participaron en el acto Miguel Carballeda, presidente del grupo social ONCE; Gloria Calero, delegada del Gobierno; Enric Morera, presidente de las Corts; Gabriela Bravo, consellera de Justicia; Mónica Oltra, vicepresidenta y consellera de Igualdad; Enrique Llín, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunitat Valenciana; y José Manuel Pichel, delegado territorial de la ONCE, así como representantes de la discapacidad y la sociedad valenciana.