Anuncios en marcha y realizados

El jefe del Consell se presentará en las Corts el lunes con más de la mitad de los compromisos de septiembre de 2020 ya cumplidos. Son 19 de los 35 a los que se le ha puesto ya el tick verde y que desde el gobierno valenciano consideran que su parte está ya finalizada y ejecutada. El resto (excepto dos) están en gran medida en ejecución, algunos de ellos con obras a largo plazo de por medio que son imposibles de cumplir en un año, pero que cuentan con el trabajo prácticamente realizado.

Entre los que se consideran ya cumplidos algunos son más mesurables que otros. Por ejemplo, la prórroga de seis meses de todos los contratos covid en Sanidad que se alargaron hasta finales de mayo, casi 9 meses después del discurso, o el abono de una paga extra al personal sanitario son ejemplos de objetivos logrados y claramente señalados.

Otros, como el impulso de la gigafactoría de baterías de litio se considera cumplido porque se ha dado ese ‘empujón’ con la constitución de la Fundación Centro de Investigación Elemento, aunque que llegue finalmente esa infraestructura no está en manos del ejecutivo autonómico. Asimismo, también los hay que su actividad continúa pese a considerarse cumplido como la modernización del regadío valenciano que se está desarrollando o la reactivación del sector cultural.

Uno de los puntos en los que Puig hizo especial incidencia el año pasado fue en la juventud. Con este colectivo se comprometió a la puesta en marcha de un plan específico llamado Ariadna. Un año después no hay noticias de un programa con este nombre. ¿Objetivo incumplido? «Está ya elaborado y acordado con las diferentes asociaciones juveniles, pero no presentado», explican fuentes del Palau. En este sentido, indicaron que los cuatro compromisos con la juventud están realizados como son las ayudas al alquiler o la contratación de investigadores. Medidas que entrarían dentro del realizado pero no presentado Plan Ariadna, aunque se habrían hecho fuera de su paraguas.

En un siguiente plano se encuentran los compromisos sobre infraestructuras. En estos hay cerca de 2.700 millones de euros que se reparten a través de varios años y muy diferentes obras. Solo en servicios sociales cuenta con más de 200 actuaciones a nivel sanitario con planes en 38 hospitales y 58 centros de salud. La ampliación de las líneas del metro en València (la L10) o el tram de Alicante son otras infraestructuras clave. Grandes obras, en resumen, que si se han de contar como objetivos cumplidos o no es difícil de mesurar ya que son imposibles de poner en marcha y finalizar en 365.

A día de hoy, desde el Consell defienden que ya están en marcha, presupuestadas, con los plazos establecidos y en muchos casos con las máquinas funcionando y que el trámite que dependía del ejecutivo hasta que arrancaran está hecho. Sin embargo, la realidad es que aunque hay planes presentados, hasta que esas nuevas o reformadas infraestructuras no estén terminadas y en funcionamiento es imposible desbloquearlos como logro. Por eso aparecen «en construcción».

A mitad de ejecución

Por otra parte, a mitad de ejecución, con el proceso en marcha pero sin llegar al punto óptimo como para considerarlo finalizado, se encuentran 8 de las 35 propuestas de 2020. Destaca la creación del Servei Valencià de Salut o de la Unidad Valenciana de Emergencias. Para finales de año se espera que estén terminadas las nuevas sedes en Alicante y Castelló de las Oficinas de Denuncias Especializadas en Violencia de Género, así como que en las próximas semanas salga el pliego definitivo que impulse la creación de un polo económico en la zona de actuaciones complementarias del aeropuerto de Castelló.

Sin la fuerza del movimiento se encuentran solamente dos proyectos anunciados. Fácilmente comprobable es que la cultura no ha sido declarada como Bien Esencial en la Comunitat Valenciana, un anuncio con el que Puig intentaba poner en valor un sector que llegaba a septiembre de 2020 con los números en rojo tras meses de cierre y restricciones. Por su parte, «en estudio» indicaron desde la Generalitat que se encuentra el Pacto por los bosques y contra la despoblación que será «ampliado» este año.