El Front Abolicionista del País Valencià organizó ayer una concentración en la plaza de la Virgen de València para exigir una ley abolicionista del sistema prostitucional que «persiga al proxeneta, sancione al ‘putero’ y proteja a las mujeres». «La prostitución y todas las formas de mercantilización y opresión de las mujeres son incompatibles con la igualdad y la democracia», denunciaron.

En el acto, celebrado en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres y Niñas del pasado 23 de septiembre, las asistentes portaron dos pancartas con los lemas «Sense prostitució no hi ha tracta. Exigim llei abolicionista, ja!» y «A favor de l’agenda feminista contra les lleis trans». Las participantes leyeron un manifiesto en el que reivindicaron la necesidad de un marco normativo abolicionista que castigue el acceso a mujeres a cambio de un precio y deje claro que en una sociedad democrática que aspira a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres no tiene cabida la esclavitud y la subordinación sexual de las mujeres.