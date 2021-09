La nueva normalidad es ya una realidad. El Consell ha iniciado una desescalada en la C. Valenciana. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha comparecido esta mañana en el Debate de Política General de la C. Valenciana para informar sobre las nuevas medidas que entrarán en vigor en la C. Valenciana desde esta noche.

El Consell ha iniciado la desescalada, con la mira puesta en la nueva normalidad. "Decaen todas las restricciones en cines, teatros, auditorios, museos y bibliotecas. Decaen todas las restricciones en el comercio y sedes festeras", ha adelantado Ximo Puig en la comparecencia del Debate de Política General de la C. Valenciana.

"La hostelería podrá aumentar el aforo en interiores al 75 %, las mesas en interior podrán ser de hasta 10 personas, se permitirá el uso de la barra para clientes sentados y los locales cerrarán en función de su licencia. El ocio nocturno amplía su aforo al 75 % con mesas de hasta 10 personas, uso de barras para los clientes que estén sentados y baile en el espacio asignado. Los establecimientos podrán abrir hasta las cinco de la mañana", ha asegurado el president. También se ha ampliado el aforo en acontecimientos y eventos deportivos. "Se elimina también el número máximo de personas en los acontecimientos y actos deportivos. En partidos de ligas profesionales de fútbol y baloncesto decae el número máximo de espectadores y el límite será del 40 % de aforo en pabellones y del 60 % en estadios al aire libre", ha matizado.

Puig ha valorado el impacto de la pandemia en la Comunitat Valenciana y ha repasado la situación de la covid-19 en la Comunitat "Son muchas vidas salvadas gracias al esfuerzo y la corresponsabilidad de la Comunitat Valenciana", asegura el president. "No hay dinero en el mundo que pueda pagar cada una de las vidas que se han salvado estos meses". Hasta ahora han muerto 7.778 personas en la Comunitat Valenciana debido al coronavirus. Asimismo, se han contabilizado medio millón de contagiados que han superado el coronavirus y se han registrado "muchas dificultades económicas, laborales y emocionales para la ciudadanía", según el balance hecho por el jefe del Consell.

A continuación detallamos las nuevas medidas en la C. Valenciana.

Nuevas restricciones en la Comunidad Valenciana