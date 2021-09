El director general de Política Lingüística acusado de falsedad defiende que la carta de respuesta que envió al PP "era veraz y sigo pensando lo mismo"

Trenzano sólo ha aceptado responder a las preguntas de la Fiscalía, que considera que no hay delito, y a las de su abogada, Susana Boix. La defensa del director general de Política Lingüística ha solicitado como cuestión previa la nulidad del auto de apertura de juicio oral para “evitar un uso fraudulento de la acusación popular”. Las magistradas han decidido celebrar el juicio y responder en la sentencia a esta cuestión. El director general de Política Lingüística también ha decidido declarar en castellano porque, asegura que su declaración en el Juzgado de Instrucción, que hizo en valenciano, se tergiversó al traducirla al castellano para incorporarla al sumario.

Sobre el fondo del asunto, Trenzano ha explicado que en su equipo sorprendió la carta remitida por la entonces síndica del PP Eva Ortiz porque “el cauce habitual para esta información era solicitarla a través de la mesa de las Corts”. Pero el director general ha añadido que “al ver que se hacia un control [por la carta] a la dirección general a través del registro de la Generalitat, se dudó en contestar porque no era el cauce habitual, pero se decidió responder a la sindica porque queremos responder y dar toda la información. No podemos esconder información a los parlamentarios y la ciudadanía. Se le respondió por cortesía porque los técnicos me llegaron a plantear el hecho de no responder”.

La carta de respuesta [a Eva Ortiz] era veraz y sigo pensando lo mismo

El director general ha explicado que se revisaron los expedientes de concesión de subvenciones para la promoción del valenciano a medios de comunicación, “que la diputada también tenía en su poder”, y a los técnicos “no le constó ninguna irregularidad”. Respecto a las “acciones de control a los subvencionados” habituales en este tipo de trámites Trenzano ha defendido que “se hicieron antes de la carta de Eva Ortiz”. El alto cargo de la Generalitat ha aclarado que las acciones de control no se referían a los planes de control, que sólo eran obligatorios a partir de 2017 tras un cambio legislativo, y que “tenían cuatro años de plazo para ejecutarse, hasta 2020” porque las subvenciones en entredicho son las relativas a los años 2015-2016.

Sobre la firma de la carta, Trenzano ha señalado que el contenido de la carta estaba avalado por los técnicos de su departamento, que fueron quienes hicieron las comprobaciones. Y que la firma electrónica del documento es “en cadena” avalada por otros dos funcionarios y por el mismo Trenzano.

Un jefe de servicio de la dirección general de Política Lingüística ha ratificado la declaración de Trenzano en el sentido de que fueron los funcionarios quienes comprobaron la veracidad de los hechos que se afirmaban en la carta y quienes la redactaron para la firma de Trenzano.