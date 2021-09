La Generalitat adaptará ya los aforos al 100% para que los estadios se puedan llenar

El acuerdo del CISNS estará vigente entre el 1 y el 31 de octubre y las autoridades competentes pueden introducir modificaciones en función de diversos factores.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha señalado al respecto, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de Les Corts, que en el exterior se mantendrán las medidas de seguridad del uso de la mascarilla, no se pueden consumir bebidas ni alimentos -a excepción de agua-, no se podrá fumar y se controlarán los accesos y salidas para que no se produzcan aglomeraciones.

Barceló ha indicado asimismo que la Conselleria de Sanidad publicará entre este miércoles y el jueves la resolución con la modificación puntual de los aforos en los recintos deportivos de la Liga y la ACB, mientras que se mantendrán las limitaciones establecidas por la Comunitat Valenciana en el resto de eventos al aire libre, como los de la plaza de Toros de València, donde el próximo fin de semana finalizará la Convención nacional del PP.

La consellera considera la decisión del Consejo Interterritorial como "un paso importante" para avanzar en la normalidad, adoptado ante la bajada del riesgo de trasmisión, y ha indicado que en el próximo mes se verá cómo evoluciona la transmisión del virus y la inmunización para adoptar nuevas medidas por parte del CISNS.

Barceló ha indicado asimismo que el próximo 8 de octubre la Generalitat tiene previsto revisar las medidas adoptadas en la Comunitat de acuerdo con el nuevo mapa que presente la pandemia.

La Generalitat, que en otras ocasiones modificó algunos parámetros de los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud para adaptarlos a la situación de la Comunitat Valenciana, ha decidido en este caso asumir el criterio general que se estableció en la reunión y que incluye garantizar la separación interpersonal de 1,5 metros.

De los cuatro equipos valencianos de fútbol que militan en Primera, dos, el Villarreal y el Elche, juegan como locales este fin de semana y podrían abrir ya sus estadios al cien por cien de su capacidad.

En el caso del Valencia Basket, el equipo masculino jugará fuera este fin de semana y el femenino descansará, por lo que se deberán esperar una semana para hacer uso del nuevo aforo máximo de la Fonteta, a la que podrán acceder hasta 6.400 espectadores de su tope de 8.000.