El Botànic pactó apoyar al PP para mantener la unidad en financiación

Uno de los elementos centrales de la agenda valenciana es la reforma de la financiación. Por eso un debate sobre esta cuestión suele dejar una amplia mayoría en las Corts. Ocurrió el miércoles con casi 90 diputados en apoyo de exigir ya el cambio de modelo. Pero para que se diera ese apoyo mayoritario, el Botànic tuvo que rectificar su posición inicial, que era de rechazo a la propuesta del grupo de María José Catalá.

A la iniciativa del PP le hizo la réplica en contra en el debate el portavoz socialista de Hacienda, José Muñoz, que anunció el rechazo por la mañana. La propuesta pedía un Consejo de Política Fiscal en octubre, que la financiación asumiera el criterio de población ajustada, que recoja la deuda histórica, que esté operativa a partir del 1 de enero de 2022, la creación de un fondo de nivelación de 1.336 millones, que el conseller Soler dé cuenta a las Corts y que las inversiones en el presupuesto del Estado tengan en cuenta el peso poblacional.

Cambios que no se aceptaron

Muñoz propuso varios cambios, que el PP no aceptó. Entre ellos, señalar que la obligación de avanzar en la reforma del modelo no es tanto del Gobierno, sino de un acuerdo entre los partidos en el Congreso, donde la posición del PP es muy relevante para que se alcance una mayoría suficiente. Pese al anuncio del no, Muñoz dejó la mano tendida a los populares para seguir reclamando la financiación. Pero desde Compromís consideraban que el texto de los populares se podía asumir perfectamente por cualquiera de los tres partidos del Botànic y que sus reclamaciones ya están muy asentadas en la agenda botánica.

Por ello, los síndicos de PSPV, Compromís y Unides Podem aceptaron dar el sí a la propuesta del PP ya por la tarde. Lo hicieron para que la unidad en torno a la cuestión de la financiación, que se ha mantenido en las Corts en estos años siguiera intacta y no se proyectara una imagen de ruptura hacia el exterior por un texto que aunque el Botànic consideraba que el suyo era más adecuado era perfectamente asumible.

«La posición firme del PP y la voluntad de aunar consensos ha logrado que el Botànic, que había anunciado su voto en contra, diera marcha atrás, de lo que nos alegramos», aseguró la síndica del PP, María José Catalá.

Más molesto está Cs, al que el Botànic tumbó todas las propuestas. Aseguran que se incumple el discurso de Puig de contar con ellos.