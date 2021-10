Es uno de los propietarios más grandes de España y desahucia familias cada semana. Se llama Divarian y es una sociedad formada en su gran mayoría por Cerberus, un fondo buitre que se quedó con uno de los trozos más grandes del pastel inmobiliario: los activos del BBVA, provenientes en gran parte de ejecuciones hipotecarias y absorciones bancarias. De la unión de Cerberus (80%) y el BBVA (20%) nació Divarian. Y es esta empresa inmobiliaria quien desahucia a Raquel Ayala y a su familia de un piso humilde en el barrio de Orriols. Este lunes 4 de octubre lo intentarán, de nuevo. Será la duodécima vez que lo hagan. La última vez, el juez paralizó el desahucio 10 días. La mujer tiene dos niñas pequeñas, un informe de vulnerabilidad que le ha valido la paralización del procedimiento en varias ocasiones, un decreto del Gobierno que impide que la dejen en la calle y un piso social adjudicado desde marzo de este año que, sin embargo, aún no ha llegado. Y ni con esas. La agonía se alarga paralización tras paralización con cada orden nueva que llega. La próxima, este lunes.

La cita es el lunes pero, como empieza a ser habitual para evitar movilizaciones de apoyo, no hay hora de lanzamiento, lo que obliga a la sociedad civil a organizarse por turnos. No tener hora fija significa que el desahucio se puede producir a cualquier hora. «Tras 12 órdenes de desahucio me siento como muerta en vida, sin esperanzas. Porque cada mes o cada dos meses, se repite la historia y es algo que no llevo bien. Esto no es vida, la verdad. El piso de alquiler social no sale y estoy desesperada, con depresión y ansiedad porque no puedes vivir tranquila. Vivo con miedo. No puedo pintar mi casa, ni arreglarla porque sé que me tengo que ir. Un desastre. Espero que se solucione porque el lunes vienen otra vez y ya estoy con ansiedad de nuevo», explica la mujer.

Su historia, como la de tantos otros afectados por los desahucios, empieza con una estafa y el alquiler falso de un piso ruinoso en Orriols por 200 euros que hoy tiene un aspecto bien diferente porque el esfuerzo realizado para convertir en hogar un piso que acumula carencias. Al poco tiempo de instalarse en la que pensaban era una vivienda de alquiler llegó la primera orden de desahucio. Era 2018. Entonces la desahuciaba el banco. Hoy lo hace el fondo buitre que compró lo que se denomina «un activo tóxico» que quiere recuperar ya, aunque eso implique dejar a una familia con menores en la calle.

El caso de Raquel y su familia ha salido en prensa durante los tres años que lleva el fondo buitre, implacable, en el procedimiento judicial. No ha habido negociación posible. Lo que sí ha habido ha sido el apoyo incondicional de entidades, asociaciones y activistas. El activista y vecino de Orriols, Arturo Peiró, no ha faltado a ninguna de las órdenes de desahucio y siempre ha mantenido el mismo argumento: «Las dos niñas no se pueden quedar en la calle. Hasta que llegue la vivienda social esta familia se queda aquí».

Entre lunes o martes

Desde la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sól (Evha) aseguran que la vivienda ya está disponible y que la previsión es otorgarle el piso social a Raquel Ayala el lunes, es decir, el mismo día del desahucio. «Si el lunes no puede ser, será el martes pero no se demorará más de esa semana», afirma el nuevo director general de la entidad desde el pasado mes de junio, Cesar Jiménez. «Ahora se están estipulando las cláusulas del contrato de la vivienda de la Evha. Los importes del alquiler se calculan teniendo en cuenta la situación de la familia y el departamento correspondiente recopila la información de los ingresos para tenerlo todo preparado para el lunes», explica Jiménez.

De hecho, la Evha enviará hoy mismo un comunicado para informar al juzgado y a las partes de que la previsión es otorgar la vivienda social a Raquel Ayala el luens que viene. «Le adjudicamos la vivienda en reparación en marzo y ya explicamos que debíamos acometer obras de reforma que tardarían varios meses. Desde que la Evha conoce el caso se han conseguido 7 aplazamientos . Ahora ya podemos decir que el lunes o martes Raquel y su familia tendrán su piso social».