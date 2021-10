El primer día de la huelga de maquinistas deja pasajeros indignados y caos en Cercanías

Según Renfe, cerca del 60 % los servicios mínimos programados se quedaron sin operar en la Comunitat Valenciana hasta las 17 horas. En la hora punta que se desarrolló entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía, se cancelaron 43 de los 76 servicios que había. Estaba estipulado que en hora punta debía circular el 75 % del tráfico habitual y en horas valle, el 50 %.

Los más afectados fueron los convoyes de Cercanías, aunque también se interrumpió el servicio de varios trenes AVE y Euromed. La compañía pública aseguró que los horarios incumplidos ayer se produjeron por una «incomparecencia de los maquinistas» a su puesto de trabajo. Renfe pidió disculpas a los viajeros que están sufriendo las consecuencias de una «huelga absolutamente injustificada» al tiempo que calificó de inadmisible la posición de los dirigentes del sindicado de maquinistas. Además, anunció que está estudiando las medidas a adoptar por no presentarse en sus puestos de trabajo a pesar de disponer de servicios mínimos.

Por el contrario, fuentes del sindicato Semaf respondieron que Renfe no les había informado «en tiempo y forma» a los maquinistas que debían acudir a conducir servicios mínimos. De acuerdo con los trabajadores, la comunicación se realizó en la noche del miércoles mediante una carta «fuera del horario laboral».

Muchas cancelaciones ni siquiera se avisaron con antelación: un par de minutos después de la hora estipulada para la salida de un convoy, aparecía en las pantallas de la Estación del Norte de València que ese tren había sido cancelado. La frustración crecía en esos instantes entre los centenares de pasajeros. De vez en cuando se anunciaba que una de las frecuencias sí que operaría y entonces llegaban las carreras hacia el andén para no quedarse más tiempo en tierra.

«Me han cancelado ya dos viajes y no sé por qué me da que me van a cancelar el tercero también. Llevo aquí dos horas y media», contó María, de Onda, que estudia por la mañana en València y trabaja por la tarde en su pueblo. Ella sufrió el combo completo: se faltó a las clases por primero y a su puesto laboral después. «Esta mañana, esperando dos trenes, me he perdido dos clases. Al llegar me he dado cuenta de que lo mejor era directamente intentar volver, pero ya tampoco llego», dijo con resignación.

Dos veinteañeros argentinos que viven en Castelló, Leonel y Tomás, estuvieron cuatro horas esperando. Venían de pasar el fin de semana fuera. «Nos está costando más ir a Castelló que de Ibiza a València», lamentaron, sorprendidos por la calma de los afectados. «Si esto pasa en Argentina, la gente que está acá esperando armaría mucho bardo (lío). Acá están todos quietos», dijo Leonel. Él y su amigo caminaron cuarenta minutos hasta la estación de autobuses.

Aglomeraciones en estaciones

«Estoy nerviosa», confesó Laura, de Sueca. Ella perdió su última práctica antes de intentar sacarse el carnet de conducir que tiene mañana. «Hoy tenía que conocer el recorrido del examen», indicó. Si para salir de València la situación fue frustrante, llegar a la capital era todavía más complicado, en multitud de estaciones con poca información y con aglomeraciones, según los testimonios. Elvira, una jubilada de Algemesí, salió enfadada de uno de los pocos trenes que llegaron a València: «Esto es una sinvergüenzura, voy a poner una reclamación. Estoy de acuerdo con la huelga, pero que te digan que hay tantos trenes y tú te amoldas, no ir a ver si pasa el tren. Íbamos todos pegados y de pie».