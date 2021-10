La huelga de maquinistas sube de tensión con expedientes de Renfe

A los problemas de los miles de viajeros se le suma el incremento de tensión entre Renfe y los maquinistas que han decidido ir a la huelga que se prolongará la semana que viene hasta el lunes y martes de la siguiente en el puente del Pilar. Las posiciones siguen totalmente distantes, con aumento de tensión entre la operadora y Semaf, el sindicato ferroviario. A la batalla por los motivos de la huelga y las culpas sobre la falta de servicios mínimos, se añadió el anuncio de medidas disciplinarias por parte de Renfe.

Así, la compañía comenzó ayer a abrir expedientes en Cercanías València (una de las más afectadas por la huelga) a los conductores por incumplir los servicios mínimos fijados, un hecho que se considera como falta «muy grave». De momento, desde Renfe señalaron que son «varios» los afectados aunque se está estudiando «caso por caso» mientras que desde Semaf no tenían constancia de cifras. Si finalmente son sancionados, los castigos oscilarían desde la suspensión de cinco días de empleo y sueldo hasta el despido.

Solo un 32 % de servicios

Desde Renfe han informado que solo habían rodado un 32 % de los trenes en Cercanías, 37 de los 120 previstos con 83 suspendidos pese a que el convenio señala que los servicios mínimos han de ser del 75 % en hora punta y del 50 % en hora valle, ratios que a lo largo de este viernes han sido muy inferiores. De hecho, entre las 6 y las 12:30 de la mañana, de los 79 trenes que debían haber funcionado solo lo han hecho 29 que, además, lo han tenido que hacer al doble de capacidad.

Entre las líneas más afectadas han sido la C -6 que une València y Castelló (y para en estaciones intermedias como Sagunt, Moncofa, Almenara o Burriana) y la C1 que conecta la capital del Túria con Gandia y que ya fue la que más sufrió el jueves. En esta, el servicio se terminó por falta de acuerdo entre Semaf y Renfe antes de las 19 horas mientras que entre Castelló y València solo circuló uno al final de la tarde.

Además, varios trenes de Media y Larga Distancia tuvieron que hacer paradas comerciales extra en estaciones como Xàtiva o Sagunt que habitualmente no realizan para poder recoger pasajeros varados.

Todo ello provocó que en la Estació del Nord de València, cada vez que sonaba un «atención» por megafonía, las orejas de quienes llenaban el espacio de espera ( algunos sentados en el suelo con alguna hora sobre la espalda) se levantaran con la esperanza de que aquello fuera la vía para marchar. En ese momento cuando se desataban carreras con maletas arrastradas hasta el andén.

«Me han cancelado tres trenes»

Fue el caso de Álex y Sergio, dos estudiantes que llevaban en su aguantar de pie actualizando Twitter tres trenes cancelados hacia Xàtiva. Y mientras explicaban que aquello de que el tren correspondiente no se anulara era «como la lotería», la voz metálica de los altavoces anunció que en el tren de Albacete de Media Distancia podían subirse aquellos que tuvieran billete de Cercanías de Xàtiva. Segundos después estaban ya embutidos en una masa que corría en busca de un hueco en los vagones.

Una hora de espera acumulaban Andrea y Dani. Su objetivo era volver a Tavernes de la Valldigna, pero desde que entraron en la estación «no ha salido ni un tren y nos han cancelado dos». «De normal hay retrasos, pero lo de hoy es increíble, dicen que hay servicios mínimos, pero hacen lo que quieren», protestan.

Sentadas en el suelo, Oksanna protestaba porque a las cuatro tenía médico «y no sé si voy a llegar». Ella va a Xeraco y Silvia, a su lado, a Silla. Ella se tuvo que quedar el jueves a dormir en casa de una amiga porque en su ida y vuelta diaria se topó con el fin de servicio antes de tiempo. «No sé quién tiene la razón, pero nosotras no tenemos la culpa», lamenta Silvia quien coincide en la queja de su amiga de que se anuncie que un tren funciona o no minutos después de la hora a la que estaba prevista su salida.