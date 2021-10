Los inmunizados son más optimistas que antes de vacunarse y se "apuntan" más al ocio

Ocho de cada diez personas inmunizadas contra la covid-19, en concreto el 81,6 por ciento, son más optimistas respecto al futuro inmediato y su disposición a emprender diversas actividades de ocio y cultura tras haber recibido la vacuna, mientras que el 93,2% de personas consideran que el riesgo de desarrollar la enfermedad en estado grave tras la misma es bajo.

Así lo revela la encuesta post-vacunación realizada por la Generalitat, a través del Programa Valenciano de Investigación sobre la vacuna contra COVID-19. El estudio se ha llevado a cabo a los 42 días de la primera dosis de cualquiera de las vacunas y los resultados obtenidos destacan el optimismo de la población vacunada respecto al futuro inmediato y su disposición a emprender diversas actividades de ocio y cultura.

La directora general de Análisis y Políticas Públicas, Ana Berenger, ha trasladado su satisfacción puesto que "la inmensa mayoría de personas son más optimistas respecto al futuro desde el inicio de la vacunación", y ha puesto de relieve el cambio en las preferencias.

Así, disminuye con respecto al anterior sondeo viajar por turismo y aumenta el porcentaje de personas que optan por las actividades de ocio. Destaca también el interés que muestran las personas encuestadas por las relaciones sociales y por poder frecuentar restaurantes y acudir al cine o al teatro, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Debido a la dinámica de la vacunación, en este sondeo se incluyen los grupos de población más joven inmunizada, ya que los estudios más lejanos en el tiempo corresponden a personas de mayor de edad.

La encuesta también muestra la confianza de la ciudadanía en la protección y la cobertura que ofrece la vacuna frente a la enfermedad, puesto que el 93% de la población encuestada considera que el riesgo de desarrollar la enfermedad es bajo.

Estos resultados se conocer en la semana en la que han cerrado sus puertas los 133 grandes centros de vacunación masiva en la Comunitat Valenciana, que se sitúa por encima de la media en los principales indicadores de vacunación en España, que su vez ocupa el primer lugar del mundo, según destaca la Administración autonómica. Así, el 87,6% de la población a vacunar en la Comunitat ya cuenta con la pauta completa y el 90,1% tiene al menos una dosis.

Expectativas

En cuanto a las expectativas hasta fin de año, la mayoría de la población encuestada (81,6%) es más optimista que antes de la vacunación (82,9% en Alicante, 80,7% en Castellón y 80,7% en Valencia).

Respecto a los lugares o actividades a los que estarían dispuestos a asistir tras estar vacunados, las respuestas más frecuentes son viajar por turismo (52,9%)m cenar en el interior de un restaurante (47,4%), ir al teatro o cine (40,3%), hospedarse en un hotel (25,2%) y usar el transporte público (21,8%).

Por su parte, un 20% señala que irían a un evento multitudinario de cualquier tipo (cultural, religioso, político, etc.) en un espacio cerrado, mientras que un 6,3% iría a una discoteca.

El porcentaje de personas "optimistas" únicamente descendió de forma "discreta", desde el 86,7% al 80,0%, entre la segunda quincena de mayo y la segunda de septiembre, pese al "importante" repunte de la incidencia acumulada en la población durante el verano.

En cuanto a su percepción del riesgo, el 72,3% de las personas encuestadas cree que, tras la vacunación, el riesgo de enfermar gravemente por COVID-19 es muy pequeño o inexistente, un 16,8% cree que este riesgo ha bajado, pero aún existe, y un 4,1% adicional considera que el riesgo es bajo pero les preocupa contagiar a otras personas no vacunadas.

En total, el 93,2% de personas consideran que su riesgo de desarrollar COVID-19 grave tras la vacunación es bajo, mientras un 6,8% cree que mantienen un riesgo importante.

Investigación

El Programa Valenciano de Investigación sobre la vacuna contra COVID-19, que se desarrolla en varias fases, ha realizado 10.438 encuestas (40,7% Alicante, 15,4% Castellón y 43,8% Valencia) correspondientes a la cuarta ronda de sondeos, en la que se pregunta en especial por las expectativas y los comportamientos tras la vacunación.

Las encuestas han sido elaboradas durante la sexta semana tras la administración de la primera dosis de cualquiera de las vacunas frente a la COVID-19, entre la segunda quincena de mayo y la segunda quincena de septiembre.

Continúa la vacunación

Durante estas semanas, la campaña de inmunización continúa en todos los centros de Atención Primaria, que seguirán vacunando a quien no esté inmunizado y realizarán una "búsqueda activa" de las personas que aún no están protegidas para volver a ofrecerles la posibilidad de vacunarse. De igual forma, se ha ofrecido la posibilidad de que toda persona que no aún no esté inmunizada y quiera vacunarse pueda ponerse en contacto con su centro de salud.

Además, actualmente se continúa con la administración de dosis de refuerzo en las residencias de mayores y a la población inmunodeprimida a través de los servicios de medicina preventiva de los hospitales.

Durante los siete meses en que han estado funcionando los grandes centros de vacunación han sido vacunadas casi tres millones de personas (2.997.608) y se han inoculado un total de 5.328.960 dosis, cifra que representa casi el 71% de todas las dosis administradas en la Comunitat Valenciana, y que asciende a 7,5 millones.