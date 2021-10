Barones del PP apoyan reformar la financiación y dar más recursos a la C. Valenciana

Pero la infrafinanciación se hizo un hueco en las intervenciones de los ‘barones’ populares. El más claro fue el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, autonomía alineada en el frente atlántico y que reclama la importancia de la despoblación o la dispersión, quien echó un cable a la reivindicación valenciana.

Feijóo defendió la necesidad de cambiar el modelo actual y señaló que la Comunitat Valenciana y Murcia necesitan más dinero. Según dijo, todos los barones populares están de acuerdo en abordar la reforma y situó el origen del problema en el sistema de 2009 «que aprobó el PSOE con el tripartito catalán», frente al del PP de 2001, por consenso, indicó.

Mazón también reclamó la reforma de l modelo pero al mismo nivel que la solución a los problemas de agua o las infraestructuras. En cambió, auguró que la aprobación de una nueva financiación será complicada porque todas las autonomías van a defender sus intereses. «Estamos hartos de esperar y a la C. Valenciana ya le toca aunque Puig esté mudo y Sánchez nos ningunee», dijo.

Vuelve la plaza de toros

Los populares valencianos viven un fin de semana grande. La dirección autonómica del PPCV se ha implicado al máximo en la búsqueda de ofrecer una exhibición de fuerza a Casado. Enseñar músculo es la clave y hoy se verá en la plaza de toros de València, donde los populares van a congregar a 9.000 simpatizantes.

El cambio más claro es que ahora la dirección nacional corresponde al PPCV y se involucra. En el partido destacan la importancia que para los populares valencianos tiene este fin de semana. Es clave, aseguran. Y la sintonía con Génova es evidente. Nada que ver con los tiempos de Isabel Bonig, ninguneada durante años. Todo lo contrario ocurre con Mazón. «Vuelve el PP de siempre», repetían los dirigentes en los corrillos. También detectan en la formación valenciana que su electorado empieza a recuperar de nuevo la ilusión. Incluso algunos aseguran que ya hay euforia y caras que no se veían desde hace por lo menos una década, cuando el partido entró en clara decadencia.

Este verano se cumplieron diez años de la dimisión de Francisco Camps, su último líder en lograr una mayoría incontestable. Precisamente Camps estará en la clausura de la plaza de toros, el espacio mítico donde se cimentaron muchas victorias populares en el inicio de siglo. No estará, en cambio, Bonig. Sí, Cantó y alguno de los ex de Ciudadanos que ya se dejaron ver ayer, como el senador Emilio Argüeso.

En la dirección del PP señalan que el partido está abierto a cualquiera que quiera sumar y no esconden que la presencia de los ex dirigentes de Ciudadanos les viene bien porque ayuda a visibilizar el inicio de la fusión del centroderecha con el desplome de Cs. Sobre su entrada en listas dicen que hacer ese guiño no es descartable.

Cataluña y los socios de Puig

Los populares insisten en que están preparados para un adelanto electoral, pero también creen que al jefe del Consell, Ximo Puig, no se atreverá a unas elecciones autonómicas separadas de otros comicios. Podría, especulan, convocarlas con las andaluzas, si se adelantaran. En cualquier caso, la estrategia del PP en los próximos meses está clara. Insistir en la connivencia de la izquierda con los «Països Catalans», la «radicalidad» de los socios de Puig y la «tibieza» en las reclamaciones a Sánchez. Y ataque directo a Oltra a la que ven en este momento como el flanco débil del Consell.