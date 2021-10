Distintas asociaciones del interior de la Comunitat Valenciana han logrado congregar esta mañana a alrededor de 200 personas en la plaza de la Mare de Déu de València para protestar contra los diferentes macroproyectos de instalación de plantas fotovoltaicas previstos en su territorio. En el acto, que se ha lanzado al grito de “Salvemos lo rural”, han estado representados colectivos procedentes desde Requena-Utiel hasta Montesa o la Canal de Navarrés, pasando por el Marquesat, Buñol, Chiva o el Valle de Ayora-Cofrentes, entre otros. El grito ha sido claro: “renovables sí, pero no a costa del mundo rural”.

“El interior está sufriendo un ataque bestial de multinacionales a través de empresas superpuestas que están alquilando por 35 o 50 años tierras para colocar placas fotovoltaicas”, ha lamentado Luis Alís, portavoz de Salvem Farrajón, un paraje natural sito en el término municipal de Buñol donde se pretende ubicar una placa fotovoltaica de alrededor de 60 hectáreas, lo que equivale a unos 60 campos de fútbol. “Pretenden devastar montañas enteras para instalar placas solares”, criticaba otra de las participantes en la convocatoria.

“Si implantan todas las plantas que hay solicitadas se daría cuatro veces la potencia que ahora mismo sirve para suministrar a la Comunitat Valenciana”, ha asegurado Alís, que, además del proyecto propuesto para Farrajón, ha puesto otro ejemplo: el macroproyecto de más de 100 hectáreas previsto en dos plantas en su localidad vecina, Chiva.

“Además, las ponen en lugares llanos porque les es más barato, y eso supone eliminar toda la agricultura de secano de la zona”, ha continuado Alís, que ha apuntado que “toda es potencia tiene que salir de esos campos, lo que representa un nuevo ataque porque supondrá instalar una gran cantidad de torres de alta tensión para poder alimentar a los centros de consumo, y además habrá que crear centros de transformación, que no los hay”.

No obstante, Alís ha recalcado que la protesta no va en contra de las energías renovables en sí, sino en que se plantee su instalación con macrorpoyectos. ¿Qué alternativas plantean? “Que las placas se distribuyan con las comunidades energéticas locales, que se desarrollan en los propios núcleos de uso individual. Así no supondría crear grandes instalaciones ni se apropiarían de ello las multinacionales. Hay ayudas de la Unión Europea para ello e incluso conseguiríamos bajar el precio de la luz”, ha insistido. “Además, habría empresas con pequeñas instalaciones que mantendrían la mano de obra”, ha añadido. “Estamos a favor de las renovables, pero que sea de forma sostenible, con dimensiones razonables”, reforzaba otro manifestante.

La manifestación ha continuado, antes de finalizar con la lectura de un manifiesto ante el Palau de la Generalitat, con una “performance” en la que el mundo rural y sus especies vegetales eran engullidos por un mar negro de placas solares, mientras los convocantes reclamaban colaboración a los propios ciudadanos de València: “Pedimos a la gente que habitáis las ciudades que apoyéis esta lucha porque también es vuestra lucha. Sin medio rural, ¿quién va alimentar a las ciudades?”.