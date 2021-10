manifestación. Miles de personas salieron ayer a la calle en València para apoyar una protesta por la consolidación del personal interino y temporal. Las organizaciones convocantes, además, anunciaron que no descartan convocar una huelga próximamente si no se atienden las peticiones del colectivo. A la manifestación asistió personal interino y temporal de todas las administraciones y de toda la Comunitat Valenciana: profesorado, personal sanitario, administración autonómica y local, de las universidades, bomberos forestales, etc.