"Cobraba 350 euros por trabajar de interna 150 horas semanales"

14 de octubre de 2019. «El domingo estuve hasta no sé qué hora de la noche empacando mis cosas en silencio. Ella (la empleadora) estaba viendo la tele en el salón y yo embalando rápido, porque no quería que me descubriera si hacía ruido. Después escribí la carta que le iba a dejar, en la que le anexé la tabla salarial de las trabajadoras del hogar. El lunes me levanté, hice todo el oficio como había que hacerlo, la comida, recogí todo… Ya tenía todo listo. En cuanto ella se acostó para hacer la siesta cogí mis cosas. Abrí la puerta súper despacio, con el corazón en la garganta, como si me estuviera escapando... Bajé con el miedo de que algún vecino me viera. Y me fui».