El 40 % de los maquinistas incumple los servicios mínimos el tercer día de huelga

«Con motivo de la modificación a última hora de los servicios mínimos, los horarios pueden verse altamente afectados». Es el mensaje que giraba sin parar, fijo para los viajeros, en los paneles luminosos de la Estación del Norte de València durante las horas de paros que se dieron en la tercera jornada de huelga de maquinistas. La protesta, convocada por el sindicato Semaf, busca denunciar los recortes en la plantilla (también en mecánicos) y la supresión de trenes por Renfe.

Aun así «cancelado» ya no fue el principal destino de los ferrocarriles, como sí ocurrió en los dos días anteriores. Ayer no hubo huelga, sino paros parciales en tres tramos horarios; de 5 a 9 de la mañana (donde el 40 % de los ferrocarriles incumplieron los servicios mínimos), de 14 a 16 (el 44 % de los trenes) y de 18 a 20 (más del 40 % de los trenes).

De media, ayer los maquinistas incumplieron el 40 % de servicios mínimos. La jornada de paros tan solo afectó a los servicios de Cercanías, sobre todo en el trayecto entre València y Castelló, aunque desde Renfe aseguraron que habilitaron paradas adicionales de trenes de media distancia para asegurar el servicio.

En el primer tramo, de 5 a 9 de la mañana, circularon 29 de los 49 trenes de Cercanías programados para las provincias de Valencia y Castelló en cumplimiento de los servicios mínimos y se habilitó el doble capacidad «para garantizar la calidad de los viajeros».

En Alicante, de los 18 trenes programados de Cercanías solo circularon 12, lo que supone el 62 por ciento de la oferta en cumplimiento de los servicios mínimos.

Entre las dos y las cuatro de la tarde, circularon 14 trenes de los 25 programados en el núcleo de Valencia (Valencia y Castelló).

En el caso de la Alta Velocidad y la larga distancia, se funcionó con «normalidad» y cumpliendo los servicios mínimos establecidos, según informaron desde Renfe. Al cierre de esta edición, aún no se tenían datos de cancelaciones en el último tramo de los paros (de 18 a 20 hora)

Tras esta jornada, los maquinistas tienen previsto continuar la huelga los días 5, 7, 8, 11 y 12. Fuera de las horas de paros, los ferrocarriles circularon con total normalidad, según detalllan desde Renfe.

La empresa ya anunció que abriría expediente a los maquinistas que incumplieran los servicios mínimos las anteriores jornadas, y por el momento expedientará a 31 maquinistas de València y Barcelona. Teo Moreno, portavoz de Semaf, que aglutina al 85 % de la plantilla, asegura que «la empresa no notificó correctamente a los maquinistas que debían realizar estos servicios mínimos (del 75 %)», y trasladan la responsabilidad del incumplimiento a Renfe. Moreno explica que «muchos trabajadores no han recibido la notificación de los Servicios Mínimos porque se han mandado fuera de su horario laboral».

Incorporaciones

La compañía, por su parte, anunció, coincidiendo con la tercera jornada de huelga, que con la incorporación de 924 profesionales en toda España se alcanzará el mayor número de maquinistas desde que se aprobó el plan de empleo desde 2016.

Pese a los paros, la Estación del Norte no sufrió excesivas aglomeraciones ni en los andenes ni dentro de los vagones, y varias de las personas entrevistadas aseguraron entrar a su tren a la hora. Otras, en cambio, tuvieron que sufrir retrasos. Sandra, una estudiante que vive en Alzira, afirmaba que ya se había quedado sin tren los anteriores días de huelga. «Pierdo casi todo el día de clase por la cancelación de un tren», señalaba. Otros, en cambio, fueron más previsores en vista de los paros de la semana pasada. «Esta mañana me he venido en coche con un amigo, por si acaso», apuntó Carlos, un estudiante de Benifaió que esperaba en el andén a las dos y media de la tarde, y que pudo coger su tren en hora.

En los ferrocarriles de Media Distancia también hubo algún retraso. Samuel, de Santa Pola, explicaba que su viaje de Barcelona a Alicante había sufrido una parada inesperada en València. De llegar a casa a la una acabó saliendo de la capital del Turia a las 15:40.

La actitud de las personas entrevistadas frente a los paros de maquinistas fue comprensiva pese a las molestias. «La huelga me ha fastidiado un poco, pero están en todo su derecho de hacerla», dijo Valeria, una estudiante de Gandia.