El exgerente de Vaersa acusado de malversación: "Nadie me contactó para que explicara absolutamente nada"

El exgerente de Vaersa (Valenciana de aprovechamiento energético de residuos SA), Felipe Espinosa, ha defendido que la tarjeta E-Bussines Visa que usó durante los cuatro años que dirigió la empresa (2007-2011) sólo fue para gastos propios de la mercantil. Una tesis que defiende contra viento y marea a pesar de que se le recriminan gastos personales de 2011 (el resto de años han prescrito) en Andorra durante Año Nuevo del principio de la década o comidas de fin de semana en el club social de la urbanización donde residía de Puçol. "¿A qué se deben los gastos de 509 euros en Leroy Merlin?", le preguntó de forma incisiva durante todo el interrogatorio la fiscal del caso. "Si me enseña la factura se lo explico", respondió Espinosa. Aunque como la factura no existe, no hay explicación de qué tipo de producto compró para Versa. "¿Y los 140 euros que gastó en Andorra el 1 de enero de 2011 también eran para la empresa?", atornilló la fiscal. "Seguro", fue la lacónica respuesta dada por el exgerente de la empresa pública, cono conocimientos de derecho y bancarios, ya que dirigió durante años la sucursal del Arab Bank en València (usada para pagar las comisiones a Julio Iglesias en el caso IVEX).