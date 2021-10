"No sé qué hacer, me he quedado con mis dos hijos en la calle"

Ya sabían del desahucio, pero ni él ni su mujer pudieron dormir. No esperaban semejante dispositivo policial: «cuando hay un homicidio seguro que vienen menos policías», dice Epifanio. De cualquier manera, no dejaron la casa antes de la llegada de los agentes y la comisión judicial porque no podían, no tienen a dónde ir. «No sé qué voy a hacer, solo que me he quedado con mis dos hijos en la calle», contaba ayer el afectado.

El desalojo estaba previsto a las 9 de la mañana de este martes, por lo que decenas de activistas se concentraron en el lugar a las 8, pero no pudieron acceder debido al fuerte dispositivo policial. Según denuncian quienes estaban allí, fueron identificadas quince personas y multadas cinco. «Nos pidieron el carnet a unas quince personas y cinco acabaron con una propuesta de multa por parte de la policía después de corear algunos lemas», denuncia Santiago, militante de Sindicat de Barri del Cabanyal.

Epifanio y Amparo se vieron obligados a ocupar un piso propiedad de un banco en el barrio de la Malva-rosa piso hace dos años por falta de ingresos. En aquel momento el inmueble había sufrido un incendio y ellos lo reacondicionaron con el tiempo. La primera denuncia llegó hace doce meses, y desde entonces han vivido cuatro intentos de desalojo, el de ayer el definitivo.

Sin alternativa donde vivir, como ya publicó Levante-EMV, la mujer desahuciada se quedará durante unos días en casa de sus padres con los niños, y el padre acudirá a casa de "algún amigo". Epifanio está ahora mismo lesionado, aunque asegura que hoy mismo seguirá buscando trabajo «para dar de comer a mis hijos».

Decreto antidesahucios

El caso de esta familia estaba en los despachos de la Dirección General de Emergencia Habitacional, que llevaba más de un año buscando una alternativa habitacional sin éxito. Desde Vivienda criticaron la decisión judicial de autorizar el desalojo, apuntando que “pese a tener un informe de vulnerabilidad y una petición de suspensión, (el juez) decidió que no suspendía una vez más el lanzamiento, que ya había sido suspendido en tres ocasiones”. Pese a esto, al final del día, la conselleria aseguró que trabajaba con el EVHA (entidad gestora del parque público de vivienda) y el Ayuntamiento de València para tener “lo más pronto posible una vivienda para Epifanio y su familia, que ya está pre-reservada para ellos”.

Vivienda trabaja con el EVHA y el Ayuntamiento de València para encontrar una vivienda pública a la familia que ya la tiene "pre-reservada"

Desde Sindicat de Barri Cabanyal también denunciaron que el juez diera luz verde al lanzamiento cuando la familia cumple con gran parte de los requisitos recogidos en el decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno (y vigente hasta el 31 de octubre), entre ellos tener a dos niños. La familia, además, había presentado en dos ocasiones un informe de vulnerabilidad que justifica su situación de pobreza extrema.

Pese al decreto que los limitaba los desahucios siguen a la orden del día en la Comunitat. Cerca de Epifanio, a pocas calles, y a la misma hora, se produjo un desalojo idéntico al suyo. Dice que no sabe sus nombres, pero sí que los conocía de vista como vecinos del barrio. Era un matrimonio con niños, que también se vio obligado a okupar por falta de dinero. En su desahucio no hubo ni cámaras de fotos, ni periodistas, ni activistas. Ocurrió en silencio. “Ha llegado la policía y los ha echado rápido a la calle, a él, a la mujer y a los niños”. Dos familias menos en la Malva-rosa.