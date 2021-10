La Universidad CEU Cardenal Herrera ha celebrado este miércoles el Solemne Acto de Apertura del curso académico 2021-22 en sus sedes de Alfara del Patriarca, Elx y Castelló. En el paraninfo de Alfara del Patriarca, el acto ha estado presidido por Alfonso Bullón de Mendoza, Gran Canciller de la universidad y presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, además de Vicente Navarro de Luján, rector del CEU UCH.

Navarro de Luján ha hecho referencia a los cambios legislativos y ha lamentado, como también han afirmado ya desde otros ámbitos e instituciones universitarias la falta del consenso con el ministerio. “Nos entristecemos porque dichas innovaciones no son fruto de un pacto de estado”, ha apuntado, por que considera que la universidad “vive en un espasmo normativo continuado”.

No obstante, ha afirmado que desde la Universidad CEU UCH están “tranquilos, porque cumplimos todo lo exigido”.

A diferencia del ámbito estatal, el rector apuntó que en los últimos años, y en referencia a la pandemia, “la coordinación entre las universidades valencianas y la Generalitat ha sido perfecta”.

El rector ha querido aprovechar la ocasión para hablar del contexto actual, pues “cada día que me toca firmar un título universitario me siento parte del estado, no me puedo sentir ajeno a lo que acontece a mi entorno social”. Eso sí, ha lamentado que existe un “pesimismo nacional sin parangón en nuestro alrededor”. No obstante, ha puesto en valor la solidaridad del pueblo español, así como la rápida respuesta ante la necesaria vacunación de la covid-19.

Asimismo, también ha recordado cómo el CEU inició su andadura en la Comunitat Valenciana, hace 50 años y con la ayuda del Arzopisbado de València. “Hemos crecido curso a curso y ya somos una de las universidades españolas con más porcentaje de estudiantes extranjeros de grado”, ha remarcado el rector. De hecho, una de las líneas que ha marcado para el futuro es la de continuar con la internacionalización, “con especial atención al continente americano”. También ha instado a las universidades a “no limitarse a su tarea académica”.

Por su parte, el Gran Canciller, ha destacado el aumento del alumnado -“somos un centro que inspiramos confianza”, ha afirmado- y ha ironizado con la carga burocrática que conllevará la futura ley universitaria, la LOSU, y sus decretos. “Disfrutaremos con su estudio y aplicación”, ha apuntado. De hecho, al hilo de esto, ha destacado “la fortaleza del mundo universitario”.

Durante el acto académico, el Secretario General de la CEU UCH, José Manuel Amiguet, ha presentado la Memoria del curso académico anterior; y la Catedrática de Microbiología María Teresa Pérez Gracia, ha dictado la lección magistral titulada “La pandemia silenciosa: resistencia bacteriana a los antibióticos”.

Con la asistencia del Consejo Asesor Internacional

El acto de apertura de la CEU UCH ha contado con la asistencia de los miembros del consejo asesor internacional de la Universidad, que esta semana se reúnen en Valencia. El Global University of the Future Advisory Board de la CEU UCH, que a partir de este curso va a asesorar a las tres universidades CEU de Madrid, Barcelona y València en materia de internacionalización, transformación digital, empleabilidad, certificación de competencias profesionales e innovación docente y metodológica, como retos universitarios en el escenario postpandemia

