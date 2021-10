El 95 % de Cercanías circulan en primer paro del quinto día de huelga de maquinistas

En el tramo horario de la mañana han circulado 58 de los 61 trenes programados, lo que significa que se ha cumplido el 95 por ciento de los servicios mínimos, según han informado fuentes de Renfe, que han indicado que uno de los trenes no ha circulado debido a una baja médica. El paro de los maquinistas seguirá este jueves en los tramos horarios entre las 12 y 16 horas y las 18 y 22 horas.

Está previsto que los paros continúen mañana viernes y los días 11 y 12 de octubre, coincidiendo con el puente del Pilar para reivindicar la integridad en la prestación de los servicios por Renfe y restablecimiento de todo el empleo no cubierto (tanto de maquinistas como de mecánicos) y todas las circulaciones suprimidas. Los paros se desarrollan en tramos horarios y en jornadas de 24 horas y comenzaron el pasado 30 de septiembre con una huelga durante todo el día.

50 trenes menos en el puente

El puente del Pilar también se verá afectado por la huelga de maquinistas en las líneas de media y larga distancia, que suelen aglutinar un mayor tráfico de viajeros. Según han asegurado fuentes de Renfe, de los 232 trenes previstos los días 7, 8, 11 y 12 de octubre, solo circularán 176, por tanto 56 quedan suprimidos. Esto supone el 76% de la oferta de larga distancia y el 67 % en la media distancia (Castilla-La Mancha, Murcia y Aragón). Por tanto, uno de cada cuatro trenes de media y larga distancia no circulará los días de puente.

Renfe asegura que ya ha informado a todos los viajeros afectados, que si así lo desean pueden cambiar su billete al tren más próximo en horario o pedir una devolución del importe. En toda España ya se han de vuelto más de 69.000 billetes, según transmitió la operadora en un comunicado.

Falta de personal

En el día de ayer, cuando no hubo huelga de maquinistas, fueron suprimidos un total de 29 trenes de los alrededor de 300 que estaban previstos a lo largo del día, es decir, alrededor del 10 % del total, según confirmaron fuentes de Renfe. De estos trenes, la mayoría no partieron por falta de maquinitas pero algunos otros no lo hicieron debido a una avería que debía solucionarse.

Desde la Asociación Valenicana por el Transporte Público (Avptp) han criticado que "la incertidumbre de no saber qué tren va a salir cada día de la estación también está presente los días que no hay huelga". Su cofundador, Martín Montón, asegura que durante este puente del Pilar miles de personas van a optar por el coche en lugar del tren por diferentes motivos, a los que se añade la huelga de maquinistas.

"Los trenes suelen estar muy llenos incluso un fin de semana normal, es relativamente común que metan a las personas de dos o tres trenes en uno. Si encima le añadimos la huelga y la incertidumbre de si se van a cumplir los servicios mínimos o no los días de paro (como lleva ocurriendo desde el inicio de los paros), mucha gente va a optar por el coche", apunta Montón.

Montón aseguró que "la única solución que le vemos es contratar el personal necesario para cubrir todos los servicios, pero Renfe lleva muchísimos años sin hacerlo". Además, prosigue, la Generalitat "no puede hacer nada al respecto, porque no cuenta con ninguna de las competencias para resolver el problema".