Las Corts aprueba la propuesta para avanzar en la abolición de la prostitución

Durante el debate los tres grupos de izquierda que sostienen el Botànic han defendido esta propuesta promovida por el Front Abolicionista y han subrayado que se trata de una de las iniciativas más importantes abordadas en esta comisión ya que supone visibilizar la explotación sexual que sufren a diario mujeres y niñas. "Es un día grande, nunca haremos una propuesta tan importante para la dignidad de las mujeres como esta " ha asegurado la diputada socialista Rosa Mustafá. Para la socialista el objetivo es lograr una sociedad mejor y ha asegurado que busca también sonrojar a los hombres que "usan a la mujer como si fueran mercadería". Mustafá ha señalado también una "sociedad que con su silencio e indiferencia cubre a los puteros" y ha denunciado que con la prostitución "no hay empatía de ninguna clase ya que solo importa el deseo de los hombres", ha dicho. La socialista ha denunciado la hipocresía de hablar sólo de trata y ha subrayado que si hay trata es porque hay "demanda y puteros". "No hay más alternativa que la abolición porque legalizarla es multiplicarla", ha sostenido.

Por su parte, la diputada de Unides Podem ha puesto en valor todo lo trabajado en el seno del Gobierno central y del Consell para ayudar las mujeres prostituidas. Cabedo ha señalado que la prostitución ·"es fruto de una estructura económico social que se nutre del sistema ficcionando un supuesto derecho masculino al acceso de las mujeres". La diputada ha pedido "no estigmatizar" a las mujeres víctimas de la explotación sexual y ha puntualizado "no es prohibirla ni señalarlas, sino acabar con una violencia sistémica". Cabedo ha añadido que la prostitución no sólo impacta en la identidad de estas mujeres si de todas porque se envía el mensaje a los hombres pueden acceder a su cuerpo cuando quieran y por eso, después se nos viola en manadas". "También hay educar a los hombres en que las mujeres no es un producto de consumo", ha añadido.

Mònica Àlvaro (Compromís) ha defendido la propuesta y ha resaltado que en este debate su grupo está "donde siempre ha estado; al lado de las mujeres". "No hay duda", ha subrayado .Para la diputada la prostitución no es libertad, por lo que "quien no apoye esta iniciativa será cómplice de las mafias". "Las mujeres no se venden, ni se compran, ni se trafican, es una cuestión de dignidad y no hay excusas", ha proclamado.

Ciudadanos y el PP han coincidido en abstenerse y han utilizado de excusa la sentencia por abusos sexuales a una menor contra el educador social Luis Eduardo R.I. Tanto la diputada María Quiles (C's) como Marisa Mezquita (PP) han denunciado la "hipocresía" del tripartito y han sostenido que antes de abordar esta iniciativa, la izquierda debía pedir el cese de la Consellera de Igualdad, Mónica Oltra. Quiles se ha escudado en este asunto, pero no ha entrado en el fondo de la cuestión. Ciudadanos, al menos a nivel nacional, está a favor de considerar a las mujeres prostituidas como trabajadoras del sexo. El PP, sin embargo, ha coincidido con el planteamiento de fondo de la propuesta al reconocer que se trata de una vulneración de los derechos humanos pero ha rechazado dar el voto a favor porque, ha defendido Mezquita, la propuesta lleva un año en las Corts y no se ha trabajado con el Gobierno valenciano. La diputada Angeles Criado ha incidido en el negacionismo que practica su partido y ha negado que la prostitución sea un problema que afecte a las mujeres de forma mayoritaria. En su opinión, la iniciativa criminaliza a los hombres.

En concreto, la proposición no de ley aprobada insta al Gobierno de la Generalitat a un desarrollo normativo encaminado a reconocer a la prostitución como una forma extrema de violencia de género, y por tanto, para que se adopten acciones concretas dentro de sus competencias. La iniciativa, basada en el Pacto contra la violencia de género y machista de 2017 y a la Ley Autonómica contra la Violencia Genero 7/2012, pide también que se inste al Gobierno central a la elaboración de una Ley Estatal para la Abolición de la Prostitución.

Según el texto, la ley autonómica debería basarse en tres ejes fundamentales: garantizar a las mujeres en situación de prostitución, con independencia de su origen o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, los derechos y recursos necesarios para su protección, atención y reparación integral; el Desmantelamiento de la industria de explotación sexual y de las actividades de los proxenetas que, con medios coercitivos o por mero ánimo de lucro, intervienen o median en la prostitución ajena en beneficio o provecho propio y en tercer lugar, la desactivación de la demanda de prostitución por constituir la misma un elemento esencial y clave para la pervivencia de esta forma de violencia y explotación.