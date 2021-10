El jurado declara "no culpable" al exdirector de Vaersa

El tribunal popular considera que no hay pruebas «concluyentes» para condenar al exdirectivo por usar la tarjeta de la empresa pública en beneficio propio y que «no era -como defendió su abogado durante la vista-un cargo político», según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras del fallo.

La magistrada de la sección quinta de la Audiencia de València que ha presidido el juicio deberá ahora dictar sentencia absolutoria, que puede ser recurrida por las dos acusaciones: la Fiscalía Provincial de València y la Abogacía de la Generalitat.

El veredicto se conoció al cierre de esta edición, tras la última jornada del juicio en el que las acusaciones y la defensa presentaron su alegato final. El acusado, Felipe Espinosa, renunció a su derecho a la última palabra.

La Fiscalía Provincial de València y la Abogacía de la Generalitat solicitaban cuatro años de cárcel para el exdirector de Vaersa por un presunto delito de malversación de 19.639 euros. El resto del dinero, hasta los 105.000 euros que se investigó inicialmente, ha prescrito, por lo que las acusaciones rebajaron la pena de seis a cuatro años de prisión. La fiscal recordó en su informe final las tres condenas anteriores que ya acumula Felipe Espinosa: dos por prevaricación y otra por apropiación indebida al cargar a la empresa privada para la que trabajaba gastos personales.

Tesis apuntalada

El Abogado de la Generalitat detalló en su informe los gastos sospechosos de haber beneficiado al exdirector de Vaersa sin relación aparente con su trabajo: comidas y cenas en fin de semana o en viernes, gasolina para ir y volver a Andorra o viajes a Andalucía, entradas de teatro...

La defensa de Espinosa Bolaños pidió la absolución de su defendido ya que considera que son las acusaciones las que deben probar su culpabilidad. «Absuelvan. La corrupción no se puede perseguir de cualquier manera, ni a cualquier precio o llevándose por delante la presunción de inocencia». E insistió que no podían condenar a su cliente por asociación a otras causas relacionadas con la corrupción. «Como alguien se imagina que soy del PP corrupto me meten en prisión -ironizó el letrado-. El día que eso suceda retrocederemos 300 años».

Los problemas con la justicia no han acabado para Felipe Espinosa. Aún tiene otro juicio pendiente en un juzgado de lo Penal de València por prevaricación en la contratación de varios bufetes de abogados en Vaersa sin concurso público.