Recuperan 2,1 millones de los 24 saqueados en el caso Emarsa

“Los procesos judiciales son lentos, pero eso no quiere decir que no avancen. Al revés. De hecho, confiamos en que todo el dinero defraudado vuelva al lugar que le corresponde: las arcas públicas de ambas entidades perjudicadas”, ha manifestado Valía. “Emarsa es la mayor trama de corrupción del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, dado el altísimo volumen de dinero público robado. No vamos a parar hasta lograr recuperarlo porque, además, la intención es invertirlo en mejorar el servicio que pagamos todos y todas”, ha añadido Elisa Valía.

En el curso del procedimiento y de diversas piezas separadas derivadas del mismo, se alcanzó un acuerdo en virtud del cual, de las cantidades que se van recuperando un 45% son para la Emshi y en 55% para la Epsar, que depende de la Generalitat Valenciana. El equipo jurídico que está llevando el caso consiguió que a la Emshi se le reconociese además el derecho al cobro de las costas del procedimiento y se alcanzaron acuerdos con algunos condenados para el cobro de las mismas, recuperándolas así parcialmente para la entidad. Con quien no se llegó a tal acuerdo, llegado el momento, se instará la tasación de las costas para su cobro.

Con el fin de recuperar las cantidades totales defraudadas se han embargado diversos inmuebles, fincas rústicas e industriales, vehículos, valores, participaciones sociales y cuentas de los condenados. Alguno de los condenados dispone de un amplio patrimonio inmobiliario, compuesto tanto por fincas rústicas, como industriales, como urbanas; otros condenados disponen de apartamentos en Andorra; y otros tienen garajes y trasteros. Respecto de todo el patrimonio conocido de los condenados, se ha acordado iniciar la vía de apremio, por lo que van a ir ejecutándose sus bienes para cobrar las cantidades adeudadas.

De hecho, ya se ha iniciado la subasta de bienes embargados, por lo que es previsible seguir recuperando importantes cantidades. Algunos condenados disponen de un amplísimo patrimonio inmobiliario (más de 22 fincas), que va a ser subastado para cubrir con el producto obtenido de dichas subastas las responsabilidades civiles adeudadas.

De modo que la previsión es ir incrementando las cuantías recuperadas conforme se vayan ejecutando los bienes de los responsables de haber esquilmado las arcas públicas de las entidades víctimas del saqueo.