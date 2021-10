Muchos de los clichés que reiteradamente son repetidos en torno al 9 de octubre no acaban de ajustarse a la realidad histórica. Miméticamente son contados una y otra vez sin precisar, por falta de ir a las fuentes originales, olvidando u obviándose detalles que son importantes para la fidelidad de los aconteceres de la fundación “ex novo” del Reino de Valencia hecha por Jaime I tras la conquista de Valencia. La entrada gloriosa de Jaime I fue el 27 de septiembre, y la Misa y el Te Deum el 28 de septiembre. No sería hasta 1343 cuando se decidió que la efeméride se recordara el 9 de octubre, “con una Procesion de todos los Cleros por la mañana que encaminándose a la Iglesia de san Jorge, no sepultara el tiempo con su malicia en el olvido este especial favor”.

Joseph Vicente Ortí y Mayor al describir los hechos acaecidos en la transición del verano al otoño de 1238, fija la fecha del 27 de septiembre como el de la firma de las Capitulaciones de la rendición de la Valencia mora, día de los santos médicos mártires Cosme y Damián. Y el martes 28 de septiembre, el de la “gloriosa entrada (de Jaime I) “en su nueva y amada ciudad de Valencia… armadose como para pelear, vestido con sus Reales adornos, y montado en un brioso Cavallo… con mas digna aclamación que los Cesares Romanos”.

La “entrada gloriosa” del monarca aragonés en Valencia fue el 27 de septiembre de 1238.

Se encaminó hacia la Mezquita Mayor, con su séquito, donde “derribó, y destruyó por sus propias manos con un martillo de plata las Mahometicas, y diabolicas figuras que en sus paredes havia… Entonces fue quando el Invicto Rey colocó sobre el altar principal una belliisma Imagen de la Virgen con el Sagrado Niños en los braxos, de pincel muy antiguo, y de medio cuerpo”.

Pasó luego al palacio donde vivía Zaen y se instaló allí. “Y el día inmediato Miercoles (que lo era de san Miguel) quiso oir Missa en la iglesia del Santo Sepulcro, Parroquia hoy de san Bartolomé, que jamás padeció la profanidad de Mezquita”. Es decir, dentro de la ciudad amurallada árabe había una Iglesia cristiana, la del Santo Sepulcro, que fue respetada siempre por los valenciano musulmanes. Había en la Valencia árabe cristianos, mozárabes.

Historia de la Basílica del Santo Sepulcro

En los primeros siglos del cristianismo en Valencia existió una capilla, con categoría de Basílica, dedicada al Santo Sepulcro del Señor, levantada en tiempos del emperador Constantino el Grande sobre el antiguo templo romano erigido al dios Baco, según testimonian la mayoría de los historiadores de la ciudad, entre ellos Beuter, Escolano, Diago, Bleda, Cruilles, Teodoro Llorente,…. tesis que sólo fue objetada por Roc Chabás y Sanchis Sivera. Muchos de las Bulas Pontificias concediendo Privilegios a su Capilla y Templo hablan del antiquísimo origen. En una Bula del Papa Sixto V, de 1590, se lee “Quae insignis Capella Sancti Sepulchri, antiquissima, antequam Christiani ab Infidelium Maurorum manibus, expugnassent praefatam Civitatem Valentiae…” La misma antigüedad atestiguaron Bulas de Paulo V, Gregorio XV y Urbano VIII.

Junto a esta Capilla, los monjes Basilios fundaron su casa convento, que fue respetado por los musulmanes por disposición del Rey Abulasis, conquistador de Valencia, previo pago de un “moderado tributo”, durante la dominación árabe y donde la minoría mozárabe, población cristiana bajo el Islam, pudo vivir y mantener la vida liturgia y el culto cristiano. En esta Iglesia-Monasterio residieron los misioneros franciscanos Juan de Perusa y Pedro de Saxoferrato, enviados por san Francisco de Asís a evangelizar en Valencia en el período musulmán, y en ella fue bautizado el que sería Obispo de Jaén Pedro Pascual, muriendo los tres mártires y luego declarados santos. Este hecho destruiría la tesis de que dentro de la ciudad no había cristianos, mozárabes, que mantenían su propia lengua, latín evolucionado y corrompido que alumbraría o reverdecería la Lengua Valenciana.

Desde siempre, e incluso bajo la dominación árabe, la Capilla del Santo Sepulcro fue frecuentemente visitada por peregrinos que se disponían a viajar a Tierra Santa. San Pedro Nolasco cuando acudía a Valencia a redimir mediante pago a cautivos acudía a la Capilla del Santo Sepulcro a orar. En una de estas ocasiones, se cuenta, el Señor se le apareció y dijo que Valencia sería librada de los moros en un plazo de diez años. Y así ocurrió.

Desde 1343 se celebra la memoria del acontecimiento el 9 de octubre, día de sant Donís.

Conquistada la ciudad en 1238, el rey Jaime I restableció la cristiandad y convirtió las mezquitas árabes en templos cristianos erigiendo las primeras Parroquias. Cuenta el historiador Escolano que el Te Deum de acción de gracias por la conquista de no fue oficiado en la mezquita mayor convertida en catedral , sino que por disposición del propio rey fue cantado en la Iglesia del Santo Sepulcro, por ser el único templo que tenían los cristianos dentro de la ciudad y que volvió al día siguiente de su entrada triunfal en la ciudad a oir Misa allí.

Posteriormente, en la reorganización y reparto de la ciudad, don Jaime entregó la Iglesia del Santo Sepulcro a los Canónigos Reglares del Santo Sepulcro que le acompañaban en la conquista, “por tener la Basílica la misma invocación”. Sobre esta Iglesia se erigió la Iglesia Parroquial advocada a san Bartolomé mártir y un año más tarde fue intitulada también de san Miguel, por haber sido tomada la ciudad en la víspera del arcángel y haberse celebrado allí la primera fiesta litúrgica de la ya cristiana de nuevo Valencia.

En 1241, el primer obispo de Valencia tras la reconquista, Ferrer de Pallarés o de San Martín, firmó escritura de Concordia con los Canónigos Reglares del Santo Sepulcro ratificando la entrega y misión encomendada Damus et assignamus perpetuo Canonicis, et Fratribus Ordinis Sancti Sepulchri Hierosolymitani, Ecclesiam Sancti Barttholomei Valentiae… A los Canónigos del Santo Sepulcro el rey entregó un gran huerto en Campanar.

Ese mismo año, los Canónigos del Santo Sepulcro lograron que en el Misal Valentino hubiese una Misa propia de Cristo en el Sepulcro y se incluyera su rezo en el Breviario. Los Canónigos reglares dependían directamente del Papa y del Patriarca de Jerusalén, por Bula firmada por el Papa Urbano IV en 1263.

El Consell de la Ciutat instituyó como fiesta de precepto la del Santo Sepulcro, in diem festi Sepulchri ejsudem Domini el tercer día de la Pascua de Resurrección del Señor. El papa Calixto III cambió el templo de regular a secular, permaneciendo en él y su clero todos los Privilegios concedidos, entre ellos el de ser agregada a la del Santo Sepulcro de Jerusalén, y la divisa de la dignidad de la Iglesia que es la Cruz Patriarcal en 1458.

El Papa Alejandro VI transfirió a la Santa Sede la facultad de conferir esta Orden de Caballería del Santo Sepulcro, declarando que él y sus sucesores serían los Jefes y Grandes Maestres de la Orden.

El Papa Sixto V la agregaría la capilla del Santo Sepulcro de Valencia a la de san Juan de Letrán de Roma, en 1590. Ratificaron estos privilegios los Papas Paulo V, Urbano VIII, Inocencio X y Clemente IX. En la parte exterior de la Iglesia en su antiguo emplazamiento fueron grabadas las armas de la Iglesia Lateranense y debajo de éstas se pusieron las insignias de esta Iglesia que son la Cruz Patriarcal sobre el Santo Sepulcro.

Los Canónigos reglares del Santo Sepulcro de Jerusalén tenían por divisa “un Jesucristo resucitando del Sepulcro, cuyos extremos condecoran la Cruz Patriarcal, divisa de la primera Dignidad de aquella Basílica de Oriente”. Clemente VIII y Benedicto XIV otorgaron Privilegios e indulgencias a la Capilla del Santo Sepulcro de la Iglesia Parroquial y Patriarcal de san Bartolomé de Valencia

La Orden del Santo Sepulcro había nacido en 1099 con motivo de la conquista de la ciudad de Jerusalén como “guarda y custodia fidelísima del Santísimo Sepulcro, y protectora decidida de los peregrinos” que iban a visitarlo. Pío IX en el año 1847 se produjo la reinstauración de la antigua Sede Patriarcal y ordenaba que se estuvieran sujetos a la autoridad del Patriarca Latino de Jerusalén. León XIII en 1888 integró a las mujeres a la Orden, equiparándolas a los Caballeros y nombrándolas Damas Nobles del Santo Sepulcro. En 1892, el Patriarca Latino de Jerusalén, Luis Piavi, promulgaba los “Establecimientos de la Sagrada Orden Militar y Pontificia del Santo Sepulcro”.

En 1893, había diez Caballeros de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén en Valencia . Dado su número y la devoción popular que siempre había existido en Valencia por el Santo Sepulcro, solicitaron autorización para poder reunirse en Coro con el Cabildo de la Colegiata de san Bartolomé con el fin de celebrar con toda solemnidad – revestidos con sus hábitos e insignias – los Oficios de Semana Santa y otras festividades.

El 1 de noviembre de 1906 se les concedió autorización para constituir un Capítulo Provincial de la Orden con sede en la ciudad de Valencia y cuyo territorio integraría las tres provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Se encontraba encuadrado en el Capítulo General de la Orden en España. Su Presidente sería el Bailío General de España, residente en Madrid, actuando en su nombre un Teniente de Bailío. No obstante, tendría vida autónoma en cuanto al orden económico, actos religiosos y régimen interno. Las solicitudes de ingreso de nuevos caballeros y damas deberían ser tramitadas a través de Madrid.

Esta autorización sería confirmada por la Real Orden de 27 de noviembre de 1906, que les permitía formar Capítulo en las condiciones indicadas consiguiendo poco después del Patriarcado la aprobación de sus Estatutos y funcionando con una cierta autonomía sujeta al control del Capítulo de Madrid.

En 1911, el Patriarca de Jerusalén promulgó los nuevos Estatutos de la Orden, en los que se intentaba favorecer el desarrollo de la Orden concediendo autorización para poder constituir nuevos Capítulos en cualquier región en donde existieran caballeros de la Orden. Esta nueva circunstancia alentaría a los Capítulos Provinciales españoles de Barcelona y Valencia a reclamar una mayor autonomía del Capítulo General de España, residente en Madrid. La reacción del Capítulo General Español fue la de solicitar del Patriarca la anulación de la autonomía que gozaban los Capítulos provinciales de Barcelona y Valencia, suplicando que sólo se reconociera a un Capítulo por nación y que se nombrara como Bailío Presidente del mismo a persona de estirpe real.

En el caso concreto de Valencia fue muy numerosa la correspondencia intercambiada con Madrid tratando de obtener mayor autonomía, amenazando incluso con romper definitivamente sus relaciones, si continuaban inmiscuyéndose en sus asuntos. La tensión existente llevaría a que en 1914 por Letras Patente del Patriarcado consiguieran pasar a depender directamente del Gran Maestre de la Orden, quedando aprobada definitivamente la constitución del Capítulo de Valencia por la Congregación de Ritos el día 5 de julio de 1916.

En el caso concreto de Valencia fue muy numerosa la correspondencia intercambiada. Sin embargo la existencia de este tercer Capítulo en España fue muy efímera, pues, tras resultar asesinados la mayoría de sus Caballeros residentes en la zona republicana durante la contienda civil, quedó reducido a dos miembros, que en 1945 trataron de reconstruirlo, sin lograr encontrar entre sus convecinos personas idóneas para cruzarse como caballeros. Deseosos de recibir nuevos Caballeros suprimieron la antigua exigencia de pruebas de nobleza y decidieron transformarse en una simple Cofradía y lo comunicaron a Roma. Al no recibir respuesta alguna, dadas las difíciles circunstancias provocadas por la guerra mundial que en ese momento se vivía en Europa, decidieron no esperar más y proceder al Cruzamiento, para más adelante poder plantearlo como un hecho consumado cuando la situación se regularizase. Enterado de estas circunstancias, el Capítulo de Castilla y León y de común acuerdo con el Capítulo de Barcelona, indignados recurrieron al Nuncio de S.S. en España, Monseñor Gaetano Cicognani, que el 21 de diciembre de 1945, quien disolvió el Capítulo de Valencia, que desapareció, pasando a la jurisdicción de la Lugartenencia de Castilla y León. Actualmente se depende de Barcelona. En 1977, Pablo VI aprobó los Estatutos de la Orden que la rigen en la actualidad.

En 1999, el arzobispo de Valencia Agustín García Gasco promulgaba los nuevos Estatutos de la Iglesia Colegiata de san Bartolomé en cuyo preámbulo se lee: “Según venerable tradición, celosamente guardada a través de los siglos, ya en la época constantiniana, la primera comunidad creyente valentina, que había crecido alrededor del testimonio de San Vicente, levantó un templo dedicado al Santo Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo.”.

La encomienda a la Orden terminó en 1458, pasando a manos del clero secular. S.S. Sixto V en fecha de 3 de febrero de 1590 agregó el templo a la Basílica Lateranense, usando desde entonces el título y las insignias de iglesia «Patriarcal»; privilegio que por otra parte, se presumía ya por la vinculación histórica con la Iglesia Madre del Santo Sepulcro de Jerusalén. En 1666 se reedificó la iglesia dándole el aspecto que conservó hasta nuestro siglo.Fue precisamente el 4 de mayo de 1903 cuando el Santo Papa, Pío X, a petición del Capítulo Provincial de la Orden Militar del Santo Sepulcro con el aval de la autoridad eclesiástica, elevó a esta Iglesia Parroquial y Patriarcal de San Bartolomé y San Miguel, al rango de Colegiata ad Honorem. Al Breve Pontificio hay que sumar el Decreto (24 de mayo de 1908) del Cardenal Guisasola, Arzobispo de la Diócesis, que hacía efectivas todas las concesiones, derechos y obligaciones de tal dignidad. En estos documentos fundacionales radican los dos fines (ut simul) de la erección: