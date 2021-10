Hacienda transfiere a Oltra los 21 millones de la bronca de las cuentas del año pasado

En concreto, según documentación del Consell a la que ha tenido acceso este diario, el Gobierno valenciano acordó el pasado 24 de septiembre la autorización de transferencias de crédito entre secciones, desde los capítulos 1 y 4 de la sección 20 del programa «gastos diversos» al capítulo 1 de los programas de la Vicepresidencia de la partida por importe de 21 millones que reclamó Oltra.

Según se señala en esa documentación, actualmente la tramitación de las altas y las bajas necesarias sigue su curso y se prevé que los 21 millones queden efectivamente incorporados definitivamente al presupuesto. El expediente de ese incremento de crédito de la Conselleria de Igualdad se inició el 7 de septiembre. La tramitación y la aplicación del incremento de crédito corresponde a la Dirección General de Presupuestos que es la competente.

Enfrentamiento que dejó huella

La bronca entre Oltra y Soler por los presupuestos de 2021 se convirtió en uno de los episodios que mayor tensión ha generado en el Botànic en los últimos años. La crisis dejó tanta huella que este año, por primera vez, la negociación de los presupuestos ha cambiado por la presión de la vicepresidenta y lideresa de Compromís y los socios de Unides Podem que han exigido una elaboración más transparente de las cuentas.

En esa línea, el Consell aprobó hace unas semanas la creación de una comisión política para abordar las líneas maestras del presupuesto y desencallar los problemas que surjan, una comisión que ya ha realizado varios encuentros pero que aún no ha pasado del marco general de la negociación, según las fuentes.

Las cuentas de hace un año desencallaron después de que Hacienda enviara a las Corts una corrección del presupuesto y tras prometer por escrito Soler a Oltra que tendría los 21 millones en unas cuentas de su conselleria que ascendían a 1.921 millones. Entonces se informó de que la vicepresidenta tendría la inyección económica reclamada en el primer trimestre de este año mediante una modificación de crédito, pero finalmente va a ser en el último trimestre. Aquel enfrentamiento y la tensión que generó entre los socios no se recordaba en los seis años del Gobierno de izquierdas al frente de la Generalitat.

Más transparencia

Mientras, la negociación para las cuentas de 2022 prosigue. Las fuentes aseguran que marcha por buen camino aunque nadie se atreve a predecir si se aprobaran antes del 30 de octubre, fecha en la que tiene que entrar en las Corts el presupuesto para que se apruebe antes de que acabe el año aunque hay días de margen. El Botànic ha aprobado las cuentas todos los años antes de esa fecha aunque este la vicepresidenta, Mónica Oltra, ya aseguró que no pasaba nada si se aprobaba a principios de noviembre.

En Compromís señalan que se está trabajando mejor porque la fórmula de negociación en una comisión nombrada por los tres partidos del Consell hace que sea más ordenada y, sobre todo, transparente. Mientras, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ya ha aprobado sus cuentas lo que mete presión al Consell.

Bravo quita importancia a aprobar este año el presupuesto

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha quitado importancia a que el Consell apruebe o no el presupuesto del próximo año. «Si no se aprueba tampoco pasa nada» porque muchos gobiernos lo hacen, vino a decir ayer en los micrófonos de À Punt. No es la posición del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ni de los socialistas valencianos que quieren dar luz verde a las cuentas públicas en tiempo y forma, es decir antes del 30 de octubre. Oltra también dijo que se podían aprobar más allá del 30 de octubre.