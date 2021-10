Fin de la huelga de maquinistas en Renfe. Sindicato Ferroviario (SF) ha decidido desconvocar los paros que tenía programados (de 7 a 9 y de 18 a 20) durante este viernes y los días 11 y 12 de octubre, coincidiendo con el puente del Pilar. La decisión de SF ha llegado un día después de que Semaf (sindicato mayoritario) alcanzara un acuerdo con Renfe que implica el aumento de trenes y maquinistas hasta niveles previos a la pandemia de covid-19.

A pesar del acuerdo con Semaf, el Sindicato Ferroviario había mantenido los paros de maquinistas hoy de 7 a 9 de la mañana, pero ha decidido desconvocar la huelga a escasos minutos de comenzar los segundos (de 18 a 20 horas). En los paros de esta mañana el sindicato ha cumplido con el 100 % de los servicios mínimos, según han informado fuentes de Renfe. De los 47 trenes programados tan solo se han cancelado tres, y han sido por motivos ajenos a la huelga de maquinistas, según han explicado desde la propia operadora. Se trataba del segundo día de huelga de SF, que había programado paros los mismos días que el sindicato Semaf, pero en tramos horarios distintos.

Según ha explicado Rafael Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario, la decisión de desconvocar los paros en toda España se ha tomado tras una reunión celebrada esta mañana en el Ministerio de Fomento, en el que se ha conseguido un compromiso por escrito de la Secretaría de Estado de Transportes en el que se asegura que no se está negociando en la mesa de diálogo con Cataluña la transferencia del servicio de Cercanías y Media Distancia. Además, asegurán que han blindado un acuerdo para mejorar la plantilla, no solo de maquinistas, sino en otros ámbitos como los talleres, las taquillas y las oficinas. "Tenemos el compromiso por escrito de que no se va a pegar un bocado a Renfe y descentralizar las competencias, apuntó Herrero".

La decisión de Sindicato Ferroviario coincide en el tiempo con el anuncio de Renfe de reforzar los servicios del puente del Pilar con 12.000 plazas adicionales y 35 trenes de doble composición (es decir, con el doble de capacidad de viajeros). Con Semaf, la empresa pública se ha comprometido a aumentar la plantilla de maquinistas y la oferta de ferrocarriles hasta niveles anteriores a la pandemia.