El puente de octubre y los festivos del 9 d'Octubre y el Día de la Hispanidad afectan a la apertura de supermercados, tiendas, mercados municipales, farmacias, etc. El horario de los supermercados en la Comunitat Valenciana cambiará este fin de semana y el próximo lunes 11 de octubre. El 9 d'Octubre es el día de la Comunitat Valenciana y festivo para los valencianos y valencianas; y el 12 de octubre es el Día de la Hispanidad, una fecha no laborable a nivel nacional. Este año, estas fechas han caído en sábado y martes, respectivamente, y pese a ser laborable el lunes 11 de octubre, muchos trabajadores han decidido cogérselo libre y enmarcarse un puente que se extenderá del sábado al martes. Además, el puente coincide con la mayor relajación de las restricciones en la Comunitat Valenciana desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Las tiendas y los supermercados también han establecido horarios especiales que no aplicarán todos por igual.

Supermercados abiertos y sus horarios del 9 al 12 de octubre

Horario de Mercadona

El gigante valenciano no abrirá ni el 9 ni el 10 ni el 12 de octubre. No obstante, sí que lo hará el día 9 en otros lugares distintos a la Comunitat Valenciana. El lunes 11, actuará con total normalidad durante todo el día en su horario habitual.

9 de octubre : abierto menos en la Comunitat Valenciana

11 de octubre :abierto

10 y 12 de octubre: cerrado

Horario de Consum

9: abierto menos en la Comunitat Valenciana

10 y 12: cerrado

Horario del Lidl

Lidl va por la misma línea y cerrará tanto el día 12 (excepto en Madrid) como el día 9, en este caso solo en Castellón, Valencia y Alicante.

9: cerrado en la Comunitat Valenciana

12: cerrado excepto en Madrid

10 y 11: abierto de 9:00h a 22:00h

Horario de Aldi

9, 10, 11 y 12: abierto de 9:00h a 22:00h

Horario Carrefour

9: cerrado

10 y 11: abierto de 10:00h a 22:00h

12: abierto en las zonas declaradas de gran afluencia turística, que en la Comunitat Valenciana es toda Alicante, y en algunas zonas valencianas de 10:00h a 22:00h

Horario de El Corte Inglés

9: cerrado solo en la Comunitat Valenciana

10, 11 y 12: abierto de 10:00h a 22:00h

Horario de Alcampo

9: cerrado solo en la Comunitat Valenciana

10 y 11: abierto de 9:00h a 22:00h

12: cerrado