«Hoy sí que hace día de Fallas». Es la reflexión que le hacía ayer a mediodía una mujer a su pareja mientras accedían a la plaza del Ayuntamiento de València desde la calle San Vicente. Y es que esa zona era ayer el epicentro de una jornada festiva casi como las de antes. Hace apenas un mes que allí mismo ardió, casi en privado, lo que quedaba de la meditadora y todo su simbolismo, pero el escenario ahora es otro, mucho más parecido al de 2019. Y es que en su día grande, la Comunitat Valenciana amaneció con el fin de casi todas las restricciones y eso se sentía en las calles, que van recuperando la vida arrebatada por la covid. El tiempo también acompañó a esa vuelta del bullicio tras meses de silencio.

Entre la multitud de personas que pululaban por el entorno de la plaza se podían ver más senyeras que mascarillas al aire libre, otro síntoma de vieja normalidad. Las terrazas de los bares seguían a rebosar y algunos incluso aprovecharon el festivo para descansar. Los restaurantes preparaban mientras tanto las suyas. «Todo lleno, también en el interior», aseguraba el camarero de un establecimiento de una calle adyacente. Incluso las barras, permitidas desde hace días pero todavía respetadas por los clientes, se abarrotaron en algunos locales.

El público era variado en el centro de València y se iba internacionalizando conforme se adentraban en el casco antiguo de la ciudad, porque el turismo también está de vuelta tras su año negro. Algunos incluso practicaban su escaso español para preguntarle a personas locales el porqué de la celebración, la procesión o las bandas de música.

«No more bikes»

Pese al paisaje en obras que envuelve al Mercat Central, además cerrado ayer por el festivo, en sus alrededores se localizaba a muchos de esos visitantes foráneos. Hay dos grandes tipos de grupos: los que recorren la ciudad agrupados en pelotones de bicicletas idénticas y aquellos que lo hacen con guías turísticos, una actividad casi olvidada en pandemia y que resurge al calor de la recuperación de la movilidad.

Varias tiendas de alquiler de bicicleta de hecho colgaron en sus escaparates el cartel de «no more bikes available today» —«no quedan bicicletas disponibles para hoy», en castellano—. Además, otro rasgo habitual entre los extranjeros es que el porcentaje de utilización de la mascarilla en exteriores es casi residual, cuando todavía ayer se veía a un número importante de ciudadanos con el cubrebocas al aire libre, sobre todo aquellos de más edad, pese a que la autonomía se encuentra en riesgo bajo.

Alex es uno de ellos. Ha llegado de París en busca de «buen tiempo, buena comida y algo de fiesta», por lo que no puede camuflar su alegría al conocer que desde la medianoche del viernes el ocio nocturno ha recuperado su horario y las pistas de baile. «Hemos elegido el momento perfecto sin saberlo», celebra.

Los buenos índices de actividad turística para este puente ya habían sido adelantados este viernes por la patronal hotelera valenciana, Hosbec, que informó de una previsión de ocupación de los hoteles en la ciudad de València, los cuales ya están prácticamente todos operativos, superior al 70 %. De ese total, cuatro de cada diez viajeros alojados son de origen extranjero. En el sector del ocio también predominaba ayer el optimismo tras esa primera noche con menos restricciones.

De todos modos, los festejos del 9 d’Octubre no solo sorprendieron a aquellos foráneos despistados. Laura y Manu, dos jóvenes de Sevilla que aprovechan el puente para visitar València por primera vez, ataron cabos al descubrir que en la Comunitat no solo es festivo el 12 de octubre. «¡Ahora entendemos por qué hay tanta gente por la calle, no teníamos ni idea y estábamos alucinando!», admite ella con cierto rubor. Pese a estar vacunados, ambos aseguran que todavía prefieren mantener algunas prevenciones y que «de momento evitaremos los interiores»

En cambio, Marisa, vecina de Mislata, sabe muy bien lo que implica el día de la Comunitat Valenciana y toda la programación de actos y celebraciones. Camina por la calle Quart en dirección al ayuntamiento junto a sus nietos, a quienes cuida este puente ya que los padres de los pequeños han «aprovechado para irse de escapada». «Venimos a recuperar viejas costumbres», cuenta con una sonrisa. Es la primera vez que los pequeños acuden a estos festejos, pero a Marisa le hace ilusión porque «mi marido y yo siempre les llevábamos a ver la senyera y el castillo de fuegos artificiales, siempre era un día especial», dice emocionada.

El retorno a una casi normalidad ha permitido también otros retornos, como el de José Luis y Adela. Este matrimonio de jubilados madrileños con segunda residencia en Gandia llevaba desde antes de la pandemia sin visitar la ciudad. «En verano ya vinimos pero fuimos precavidos y no bajamos a València. Pero ahora la cosa parece que está mucho mejor, ya tocaba», repasa ella. «Vinimos ayer a ver la senyera y ahora iremos a la mascletà, a comer una paella y para casa», enumera José Luis.

Barra libre

Ese plan de comer fuera fue algo muy habitual ayer. Las terrazas siguen siendo las reinas de la fiesta pero «cuando no hay lomo de todo como», dice Carlos sosteniendo una cerveza. Está sentado junto a sus amigos en una poblada barra de un clásico bar de Ciutat Vella ante la imposibilidad de encontrar hueco al aire libre.

Preguntado sobre si se siente seguro, no lo duda: «Miedo ninguno. Si nos dejan hacer esto, por algo será. Igual que cumplimos cuando nos prohibían cosas, ahora cumplimos con lo que nos dejan hacer», argumenta. Como muchos, Carlos admite que su reunión no tiene nada que ver con el festejo del día de la Comunitat sino que es un hábito de su grupo. «Solemos juntarnos los sábados a comer y se nota que hoy hay más demanda», cuenta.

Algo que corrobora Manuel, trabajador de ese mismo establecimiento. «Antes costaba mucho que la gente se animara a entrar, ha sido muy duro. Pero por fin parece que estamos todos más tranquilos y nos empezamos a fiar más», celebra.