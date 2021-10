Las celebración del 9 d'Octubre ha vuelto a congregar a centenares de valencianos y valencianas València. Según ha informado el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia, las diferentes manifestaciones organizadas por Grup d’Acció Valencianista, Coordinadora Obrera Sindical, Acció Cultural del País Valencià, L’Encontre Polític Valencià y la entrada de Moros y Cristianos dejan las calles del centro cortadas. Aquí puede consultar los diferentes cortes.

Manifestación “Grup d’Acció Valencianista” (17:00-18:25h, concentración en el punto de inicio desde media hora antes): Pl. Alfonso El Magnánimo, c/ Paz, c/ Comedias, Pl. San Vicente Ferrer, c/ Trinquete de Caballeros, Pl. Nápoles y Sicilia, c/ del Palau, Pl. de la Almoina, Pl. Décimo Junio Bruto, Pasaje de Emilio Aparicio Olmos, Pl. de la Virgen, c/ Caballeros, c/ Serranos, Pl. Fueros.

Manifestación “Coordinadora Obrera Sindical” (18:00-22:00h, concentración en el punto de inicio desde media hora antes): c/ Xàtiva, c/ Marqués de Sotelo, Pl. del Ayuntamiento, c/ Barcas, Pl. Alfonso El Magnánimo, c/ de la Paz, c/ General Tovar, c/ General Palanca, Porta de la Mar, Av. Navarro Reverter, Pl. América.(18:00-22:00h, concentración en el punto de inicio desde media hora antes): c/ Xàtiva, c/ Marqués de Sotelo, Pl. del Ayuntamiento, c/ Barcas, Pl. Alfonso El Magnánimo, c/ de la Paz, c/ General Tovar, c/ General Palanca, Porta de la Mar, Av. Navarro Reverter, Pl. América.

Manifestación “Acció Cultural del País Valencià” (18:00-20:30h, concentración en el punto de inicio desde media hora antes): Pl. San Agustín, c/ Xàtiva, c/ Colón, Porta de la Mar, c/ Palacio de Justicia, Pl. Alfonso El Magnánimo.

Entrada Moros y Cristianos (18:00-22:00h): Plaza de Tetuán, c/ de la Paz, c/ del Marqués de Dos Aguas, c/ Cultura, c/ Abadía de San Martín, c/ San Vicente, Plaza del Ayuntamiento, c/ de Marqués de Sotelo y c/ San Pablo.

Manifestación “L’Encontre Polític Valencià” (18:30-20:00h, concentración en el punto de inicio desde media hora antes): Pl. Fueros, c/ Conde Trenor, c/ Muro de Santa Ana, c/ Navellos, Plaza de San Lorenzo.