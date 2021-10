El discurso institucional del "president" Ximo Puig no ha convencido a la oposición, que ha echado en falta más realismo y más tono reivindicativo respecto al Gobierno central, mientras que ha cosechado el aval de las fuerzas de izquierdas del Botànic.

Así, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha lamentado que Puig no haya aprovechado la asistencia de dos ministros al acto institucional del 9 d'Octubre para reivindicar el agua, las infraestructuras y la financiación que necesita la Comunitat. "No estamos para desaprovechar ocasiones", ha asegurado Mazón, si bien ha evitado ahondar en las críticas al Botànic: “Es un día para pensar en lo que nos une y para no buscar ni ahondar en las discrepancias”, ha indicado. Mazón, no obstante, no ha sido especialmente duro en su reflexión y adoptado un tono más institucional. Así, a preguntas de los periodistas, ha indicado que lo importante es centrarse en lo que significa ser de la Comunitat Valenciana y en “la nueva etapa que se abre” y ha aprovechado para reivindicar las señas de identidad, tradiciones y costumbres propias de esta tierra, y para mostrar respeto a la Constitución y al rey, cosas que, no se han oído. “Es hora de celebrar el autogobierno, saber cómo está funcionando y pensar hacia donde queremos ir y si estamos dispuestos a reivindicar nuestra tierra como corresponde en todos los lugares donde tenemos que seguir reivindicándola”, ha sentenciado.

Más crítica se ha mostrado la responsable de Ciudadanos, la diputada nacional María Muñoz, que ha lamentado la “falta de autocrítica y de humildad” del presidente de la Generalitat y le ha instado a “bajar a la calle” para conocer la realidad de los valencianos, “que viera todos los negocios que están cerrados, las familias que no llegan a fin de mes y las empresas con grandes dificultades para pagar la luz o los impuestos”. En este sentido, ha subrayado que Ciudadanos exige ayudas para la “recuperación real” de los sectores económicos más afectados por la pandemia y las restricciones y ha insistido en la necesidad de bajar los impuestos a los valencianos. Respecto a la financiación autonómica, Muñoz ha celebrado que “haya un acuerdo de todos los partidos” y ha exigido a Puig que “no se quede en meras palabras” y que le exija al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, la financiación justa.

"Capaces de vencer la pandemia"

Por su parte, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha calificado de “adecuado” el discurso del jefe del Consell ya ha subrayado que ahora “nos toca trabajar unidos para fortalecer los servicios públicos” y para la reivindicación de una financiación justa, que es fundamental para avanzar. Para Ferri, “ante la falta de alternativa de la oposición, que lo que ofrece es corrupción y recortes, lo bueno es que tenemos el Botànic para trabajar”, ha añadido. Manolo Mata (PSPV) ha defendido que en su discurso el president Puig ha “trasladado humildad, porque el gran protagonista es el pueblo valenciano”. El síndic socialista ha indicado que “hemos de reorganizar nuestra vidas y eso incluye tambien a nivel institucional”. “Necesitmos una financiación justa y un Estado que asuma que somos una España decentralizada y federal y que reconozca que nuestra autonomía está empobrecida”. Con todo, para Mata lo “épico” y el “salto cualitativo” de este 9 d’Octubre es “que estamos aquí” después del “mazazo” que ha supuesto la pandemia.

Pilar Lima, síndica de Unides Podem, ha asegurado que "el discurso del 'president' da esperanza" sobre el "nuevo ciclo postpandemia" que se abre para la Comunitat Valenciana, lleno de "retos interesantes" como "el modelo de estado que queramos" y la financiación autonómica "justa". Se ha mostrado "muy orgullosa de los valencianos y valencianas" porque ha sido "capaces de vencer esta pandemia" y ha destacado que "el gobierno ha sido capaz de gestionarlo poniendo como prioridad el interés general".

En concreto, se ha referido al "modelo de estado que queremos, el país al que queremos ir, este país de países", así como a la financiación autonómica "justa". "Creo que también nos da mucha esperanza para por fin conseguirla, ligado por supuesto a la política fiscal justa. Es un debate interesante y lo tenemos que abordar", ha zanjado.